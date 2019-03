El fútbol y las ganas siguen sin alcanzarle a Nacional

Salir con el vaso medio vacío o medio lleno, como ocurrió ayer ante el Cali, se convirtió en una constante cada vez que Nacional ofició como local en los últimos ocho meses.

Y es que la paridad ante los azucareros, a pesar de la reacción emotiva, no sirvió para cortar la sequía de triunfos por Liga que ahora se amplía a seis jornadas. La fallida remontada ante Cali se enmarca en un período de ocho meses en los que la localía verde se convirtió en el escenario en el que en el conjunto antioqueño, no solo no logra disipar las dudas, sino que las amplía.

Sumando los diez partidos en los que ofició como local el semestre pasado por Liga y los cuatro del actual torneo, Nacional solo ganó cinco, perdió dos y empató los siete restantes. En ese lapso marcó 17 goles y recibió 14. Esto se traduce en un 52 por ciento de rendimiento ,y más allá de lo numérico, en un montón de momentos y situaciones que no lograron consolidarse en un resultado satisfactorio, una jornada alegre para el hincha.

En consecuencia, la afición verde, que apenas un año atrás podía presumir de un invicto en casa con tintes históricos, ahora debe conformarse con consuelos que, ante la vasta historia verde, asoman desoladores, cuando menos.

En ese vaso medio lleno, como el empate ante Cali tras el 0-2 abajo podrían sumarse desde julio hasta la fecha, un azaroso triunfo ante Alianza Petrolera (3-2), una victoria ante Envigado (3-1) la más amplia en ese lapso, y una victoria contra Junior.

En contraste, las fustraciones son más copiosas y sonoras: una derrota ante Tolima, comenzando la Liga 2018-2 y justo después de perder el título ante los pijaos en el mismo Atanasio Girardot, un empate contra Millos (1-1), una caída ante Bucaramanga (2-3) y un empate contra Equidad hace cuatro jornadas (1-1).

A Nacional no le falta actitud, tiene buen fútbol y un grupo comprometido. Pero la categoría sigue ajena y distante, por ahora