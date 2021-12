Pese a ser una de las figuras en el camino de Colombia al Mundial de Brasil 2014, el seleccionador José Pékerman no lo incluyó en la lista definitiva, decisión que Macnelly reprochó: “Quedaron en deuda conmigo, le aporté al proceso y debí estar. Fueron decisiones técnicas. No fue recíproco por lo que yo le di a la Selección”, dijo. Asimismo, explicó que la decisión fue netamente técnica y no tuvo nada que ver su traspaso al Al-Shabab, de Arabia Saudita. “No fue porque me fui para Arabia. Fue una decisión técnica. José Pékerman me dijo que fuera a Arabia, y me lo dijo a falta de dos fechas antes clasificar”, explicó.