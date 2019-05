La conquista que unió a todo un país

La casa de la familia Vargas Hernández, en el barrio Primero de Mayo en Valledupar, se convirtió, la noche del 31 de mayo de 1989, en una auténtica extensión de la tribuna del estadio El Campín de Bogotá.

Así la describe el cantante vallenato Heberth Vargas, quien, con 17 años en esa época, disfrutó con su familia y vecinos el primer título de un equipo colombiano en un certamen internacional como la Copa Libertadores.

“Ese momento fue muy especial, habíamos acabado de comer, y mi mamá (Rosalba), mis hermanos y yo nos sentamos frente al televisor en la sala. Yo lo hice en un mueble al lado de mi mamá, que siempre ha sido muy amante del fútbol. Ella estaba emocionadísima. Pero en los penales todo fue sufrimiento”, cuenta este hincha del verde y exintegrante de los Gigantes del Vallenato.

Pero las emociones no terminaron ahí. “Cuando patearon los penaltis y Leonel (Álvarez) la metió, todo fue una algarabía. Mis dos hermanos, que estaban sentados en el suelo, saltaron de la emoción, mi mamá me abrazó y tras ver la premiación, abrimos la puerta de la casa y vimos pasar una gran caravana de hinchas. Y recuerdo que me lanzaron de todo, terminé blanco por la harina (risas)”, relata.

Heberth recuerda que aquella noche y a pesar de la alegría a su alrededor, siempre fue el más mesurado de los cuatro. “Es que apenas estaba empezando a sentir ese fervor de ser seguidor de un equipo de fútbol, pero igual me lo gocé. Me volví más hincha cuando llegué a Medellín hace 24 años. Hoy, no me pierdo un partido en el Atanasio, porque siento orgullo de ser uno de muchos hinchas costeños de Nacional y de recordar que en nuestra Costa se celebró mucho ese triunfo pese a ser de un equipo cachaco. Es que esa Libertadores nos unió a todos”.