Candelo aceptó su error y está listo para el clásico

Visiblemente arrepentido por lo que sucedió la semana pasada al dar positivo por un control de alcoholemia, el extremo de Atlético Nacional Yerson Candelo salió a dar la cara y su versión de lo ocurrido, porque cree que se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Dialogamos con él después de la práctica de este martes en Guarne.

¿Qué fue lo que realmente sucedió?

“Tuve una cena normal con mis amigos, tomé dos copas de vino para acompañar la comida y ya faltando una cuadra para llegar a mi casa me abordó una patrulla, iba a ser casi la 1:00 de la mañana y al otro día el entrenamiento no era temprano, por eso extendí un poco la cena. Me tuvieron ahí 3 horas y media, tiempo en el que se hizo todo el procedimiento, atendí a todas las indicaciones y la prueba salió en menos de un grado, y ahí se tomaron las medidas que por ley están dadas”.

¿Por qué apenas ahora sale a aclarar el tema?

“Porque hubo muchas declaraciones erróneas, se dijeron muchas cosas y rumores de que había cometido un acto de indisciplina, cuando mi error fue conducir después de beber dos copas de vino”.

¿Entonces reconoce que fue un error suyo?

“Sí, sé que estuvo mal porque así sea con una copa uno no puede tomar el volante de un vehículo y aceptó mi error, por eso pongo la cara para que la gente sepa la realidad de los hechos. Al otro día vine al entrenamiento normal y cumplí. He estado entrenando normalmente y únicamente decidieron no llevarme a Bogotá para el duelo con Millonarios mientras se aclaraba el asunto disciplinario”.

¿Entonces ya está listo para jugar el clásico?

“Siempre he sido muy leal, trabajo fuertemente. De pronto hay momentos en los que las cosas no funcionan como uno quiere, pero no he dejado de dar lo mejor, y sé que con los minutos que tenga voy a llegar al nivel que todo mundo espera de mí”.

¿Cómo ha tomado las críticas que se han hecho en las redes sociales?

“Es normal porque estamos expuestos a esto y cuando se cometen este tipo de errores siempre la gente se va a venir encima. Lo que me duele es la mala información que se brindó y que agrandaron el tema. Ofrezco disculpas, he tenido una carrera intachable y nunca me he visto expuesto a estas situaciones, siempre he sido muy responsable. Estoy seguro que no volverá a suceder”.

¿Qué mensaje le deja este mal rato?

“Sé que a nosotros nos siguen muchos niños y adolescentes que les gustaría ser futbolistas profesionales y soy consciente de que este tipo de actos no son el ejemplo que uno debe entregarles. Reitero que ofrezco mil excusas y que nunca hagan lo que hice”.