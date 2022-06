Giovanni Moreno ingresó al partido en los minutos finales. Eran momentos de zozobra para los jugadores verdolagas que estaban en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro. Iban perdiendo 2-0 y no podían controlar la pelota, aunque estaban los once en la cancha, mientras que su rival solo tenía 10. En Medellín, los hinchas ya no tenían uñas para comer de los nervios.