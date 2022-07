En aquel diálogo, entre muchas otras cosas, Giovanni indicó que aún no quiere retirarse , porque no quiere quedar con la sensación de que Nacional lo retiró y por eso estaría pensando en otras opciones para su futuro.

En ese panorama, aparecen el Envigado, institución a la que le guarda mucho cariño, porque allí inició su carrera profesional, y Junior, equipo del que ya lo contactaron los directivos.

Sobre la posibilidad de Envigado, el técnico del club naranja, Alberto Suárez, manifestó lo siguiente: “¿Quién puede decirle a Gio que no? Ojalá viniera y nos diera una mano y nos aportara amor. Sobre todo amor porque él se hizo aquí. Pero también la experiencia, que lo caracteriza a él, la alegría y el liderazgo positivo que siempre ha tenido. Pero él es un perfume caro. Es un perfume árabe de cuatro millones y uno se echa una locioncita de 20 mil. Bueno, no sé, en la vida nada es imposible. Gio sería una gran posibilidad para nosotros”.

Por su parte, Gio habló del interés del equipo tiburón y le pidió a los hinchas verdes que no lo critiquen si llega a jugar en ese club.

“Si llego a Junior, le pido a la gente que no me crucifique, quiero seguir jugando y compitiendo. Aún no sé qué voy a hacer”.