Sumar cinco partidos sin perder por Liga y lograr entrar al grupo de los ocho puede darle un plus de confianza a Atlético Nacional, sobre todo en la zona defensiva, en la que aún le faltan detalles por corregir.

Buscando la consolidación en sus diferentes líneas, el equipo antioqueño mostró eficacia en ataque y logró vencer 3-2 a Atlético Bucaramanga en el Atanasio en la novena jornada, pese a los aprietos que tuvo que sortear ante el cuadro canario.

Fue la tercera victoria en el torneo de los dirigidos por Hernán Darío “El Arriero” Herra. Los actuales campeones del certamen suman 12 puntos y se ubican de momento séptimos en la tabla.

Herrera indicó, en rueda de prensa después del encuentro, que no se puede menospreciar al rival, y que poco a poco su escuadra va adquiriendo la forma que desea.

“Conocíamos los jugadores que tiene este Bucaramanga. Uno no puede menospreciar a Dayro Moreno, Torres y Sherman, que jugaron muy bien. Defensivamente no es que el equipo se descuidó mucho, no, lo que pasa es que hay que valorar lo de ellos. Tuvieron sus argumentos para atacarnos”.

El orientador expresa que están tranquilos, pero a la vez comprometidos en continuar trabajando para llevar a Nacional de vuelta a los lugares de honor, aún más tras ser eliminados en los cuartos de final de la Copa Colombia ante el Junior de Barranquilla.

“Tenemos que seguir mejorando, no nos podemos quedar ahí. Nacional demostró que está cogiendo su nivel. Esperamos seguir mejorando en defensa”, aseguró Herrera