El técnico de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, señaló que la prioridad este miércoles ante Tolima, en el primer partido de la final de la Liga Betplay-1, es ganar antes que pensar en jugar bonito.

“Estamos en una final. Las finales se ganan y punto. Si Nacional me pagara por jugar bonito, juego bonito, pero en este momento el club necesita el título y este se gana haciendo goles. Vimos la Champions que ganó el Real Madrid, el otro era superior, pero ganó el Real. Yo en este momento pienso ser como el Real: ganar el título y volver a la historia de Nacional, porque a mí no me van a decir: Nacional jugó bonito, pero quedó eliminado. Yo quiero es levantar la copa. Que Tolima fue superior, lo felicito, pero la copa se quedó acá”, aseguró “El Arriero” en rueda de prensa.

En la ciudad se siente el ambiente de fiesta porque los verdolagas pueden dar esta noche el primer paso para ser campeones después de cinco años, pero al frente tendrán a un rival que ha mostrado categoría.