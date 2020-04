Jarlan, un mago que afina su varita

Por John Eric Gómez Marín

Jarlan Barrera nació en el seno de una familia con muchas carencias económicas. Su mamá tenía 16 años y, no contó con la presencia de su padre en casa. Sin embargo, de a poco ha venido superando esos momentos que vivió de niño. Hoy, gracias al esfuerzo propio, al de su abuela, su mamá, un tío, que en paz descanse, y una tía, salió adelante.

No está resentido con su padre porque reconoce que este le colaboró cuando pudo, y que cada que lo podía ver le demostraba su amor.

El jugador de Atlético Nacional tiene 24 años y antes de que ocurriera esta pandemia venía en un bajón futbolístico, una situación que muchos hinchas no perdonan y que, al parecer, no conciben que sus ídolos, al igual que ellos, sean de carne y hueso y sufren de altibajos.

Empezaron con el mal trato en redes sociales. “A Jarlan le quedó grande triunfar”, “Fue a Argentina y no demostró nada”, “Ya se acomodó en Nacional”, son algunas de las críticas que ha recibido, pero él sabe que es joven, tiene condiciones y las ganas de superarse a diario.

Su caso es válido compararlo con el de Juan Fernando Quintero. Muchos aseguraron que cuando no le fue bien en Europa, ya no iba a destacar. Pero el antioqueño regresó al DIM, brilló y fue a River Plate para seguir destacando.

Así que Jarlan está tranquilo y aprovechando este tiempo para regresar a su mejor nivel. Desde su casa, donde ha reflexionado por estos días, manifiesta que “es un momento difícil para todos, pero son estas etapas las que más lo hacen crecer a uno como jugador y persona”.

Barrera asegura que le hace falta sentirse útil. “Extraño la cancha, estar con mis compañeros, que se convierten en una segunda familia”. Sin embargo, indica que hay que aceptar todas las situaciones en la vida y que lo más importante es el aprendizaje que estas generan.

Dice que en la vida ha aprendido a separar lo que le sirve y lo que no. “Eso es lo que me hace crecer como ser humano, no rendirme y buscar constantemente mejorar”.

En su hogar, Jarlan intenta mantener la rutina y la cotidianidad. “Trabajo virtualmente con el equipo, trato de colaborarle a mi hijo con sus tareas, tener tiempo también para recrearnos con juegos de mesa y buscar qué hacer para sobrellevar la situación”.

Así que el “Mago”, como lo ha bautizado la fanaticada verde, no ha perdido la magia, simplemente afina su varita para regresar con nuevos trucos .