El próximo 18 de agosto, el conjunto antioqueño tendrá la oportunidad de realizar una gesta más y, aunque Duque sabe que no será fácil voltear la series de los cuartos de final de la Copa Betplay que gana Junior 3-0, también es consciente de que sí se puede, más después de que el equipo viene sumando confianza tras las últimas dos victorias: 3-1 a Pasto y 0-2 a Alianza.

“Se han hecho estas dos últimas presentaciones buenas, en las que sacamos puntos y así nos vamos tomando confianza. Cada vez nos acercamos más al tope futbolístico que queremos. Se trata de seguir enfatizando las buenas interacciones con los muchachos, llegando al área con mucha gente, aprovechando las oportunidades de gol y ser efectivos. Es una semana larga para trabajar y retomar las cosas que teníamos antes”.

Prioriza al grupo

Pese a que está cerca de llegar a los 100 goles con Nacional, “La Fiera o el Devorador”, como se le dice al delantero antioqueño, manifestó que sigue priorizando el rendimiento colectivo que su lucimiento individual.

“Los objetivos personales van llegando partido a partido, no me he puesto la meta de que deba llegar a los 100 goles con el verde. El semestre pasado lo dije y hoy lo reitero, prefiero ser campeón que goleador. Se trata de aportarle al equipo y lo que venga por añadidura sería muy bueno, porque significa seguir quedando en la historia y dejar una huella importante en el club. Estoy más enfocado en seguir consiguiendo títulos con el grupo”.