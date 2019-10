Nacional les cumplirá el sueño a los jóvenes con discapacidad visual

Sentirlos, tocarlos, escucharlos, abrazarlos... esos anhelos se les cumplirá a Érika Restrepo y a su hermano Diego la próxima semana.

Los niños, con discapacidad visual y que viven en el municipio de Caicedo, llamaron la atención el pasado martes con un video de 45 segundos y grabado en el patio de su hogar, en medio de la majestuosa geografía del Occidente del departamento de Antioquia, en el que se remitían a los jugadores de Atlético Nacional pidiéndoles la oportunidad de poder compartir con ellos. De inmediato, la publicación se hizo viral. Este miércoles ya contaba con más de 20.900 reproducciones en Twitter.

“Mi nombre es Érika Restrepo, del municipio de Caicedo, de la verada El Encanto. Hincha de Atlético Nacional. Me gustaría que sacaran -los futbolistas- cinco minuticos de su valioso tiempo. Somos discapacitados visuales. Me sé el nombre de todos y me gustaría que me cumplieran el deseo de estar con ustedes y aprovechar que mi cumpleaños es próximamente”, expresó Érika, de 19 de edad. Diego tiene 15.

Lea más aquí: Jóvenes en situación de discapacidad le hacen petición especial a Nacional

El mensaje, que fue grabado por el líder deportivo y cultural de Caicedo, Aristóbulo Guzmán, no pasó desapercibido en la familia del cuadro verde, que confirmó este miércoles, por medio de uno de sus voceros en comunicaciones, Alejandro Calle, que se adelantan las gestiones para que los hermanos Restrepo visiten la sede de Nacional, en Guarne, la próxima semana.

No se puede antes por los compromisos deportivos que se le avecinan al equipo. Reitera que en este club se hacen muchos trabajos sociales con fundaciones y organizaciones y se llevan niños a ver el equipo a algunos juegos al estadio Atanasio Girardot -entre 700 y 1.000 - como también a los entrenamientos.

Por su parte, Aristóbulo Guzmán dice que está haciendo una recolecta para comprarles camisetas de Nacional a Érica y a Diego para que los jugadores se las firmen cuando tengan el privilegio de visitarlos.

“Son unos jóvenes muy respetuosos, amables y disciplinados, se quedan en su humilde casa mientras sus padres salen a recoger café. Uno se asusta todo lo que saben estos chicos sobre Nacional. Que puedan cumplir ese sueño de estar con sus ídolos será algo muy bonito para ellos”, contó Guzmán.