Además de tener constantemente en las prácticas el acompañamiento de Carlos “Piscis” Restrepo, Francisco Maturana, René Higuita y Milton Patiño, el técnico Hernán Darío Herrera sigue sumando aportes de personas al proceso que adelanta en Atlético Nacional, con la intención de fortalecer el grupo en lo deportivo y lo emocional.

La semana pasada, el exarquero Gastón Pezzuti fue invitado a trabajar con los porteros, pero también han estado por estos días en la sede otros referentes como Víctor Aristizábal y el técnico Luis Fernando Montoya.

Así mismo, Herrera convocó a Jimmy Arango, que está vinculado con las divisiones menores, para que trabaje con los delanteros del equipo.

Milton Patiño, el preparador de arqueros del conjunto verde, destacó la presencia de Pezzuti. “Fue una grata sorpresa para los que lo conocemos y sabemos lo que representa Gastón. Pasó por acá y dejó una huella. Surgió la idea de invitarlo y decidí, por intermedio de René Higuita, que nos acompañara en una sesión de entrenamiento, y creo que vino bien a todos que un referente estuviera cerca de lo que hacemos, que sepa para dónde vamos y a lo que le apostamos a futuro”.

Pezzuti, por su parte, manifestó que es un orgullo que se acuerden de él y le permitan tener esos espacios. “Es una muestra de la generosidad, del buen trabajo que está haciendo todo el cuerpo técnico. Lo disfruté mucho, porque uno puede interactuar y entregar su granito de arena por las experiencias vividas después de tantos años de preparación y profesionalismo. Cruzamos pensamientos con Milton, que me enseñó cuál es el programa de formación para que cada día Nacional tenga que invertir menos en la compra de arqueros que no sean de formación propia”.

Otras de las fichas clave es el motivador Luis Alfonso Sosa, hombre que el técnico Herrera invitó porque sabe de su experiencia en el fútbol y el acompañamiento que le ha dado al técnico Luis Fernando Montoya.

“Somos amigos hace un buen tiempo, ya en 2018, cuando estuvo al frente del equipo y salió campeón de la Copa Colombia, me había acercado para hacer todo el trabajo de activación emocional. Ahora que lo encargaron otra vez, me llevó para el clásico con Medellín y ahí inició el proceso”.

Sosa agrega que la experiencia es enriquecedora porque hay una excelente relación con los jugadores.

“Hicimos una conexión emocional impresionante. Mi compromiso es en los partidos de local, antes, durante y después. Además, también me acercaron al plantel femenino y estoy en esa labor”.

Dice el profesional que tener al lado hombres del profesionalismo del “Arriero”, Pacho Maturana, René Higuita y todo el equipo interdisciplinario, hacen que el grupo se fortalezca como familia.

Así mismo, el técnico Herrera invitó al profesor Luis Fernando Montoya, quien le dio una charla al plantel profesional y al femenino.

Montoya contó que es amigo del “Arriero” desde hace muchos años. “Él me llamó y me invitó y como hace mucho tiempo yo no veía a Pacho ni a René ni al mismo Milton Patiño, y después llegó Víctor Aristizábal, me animé a ir y hablar con ellos y los jugadores”.

El entrenador, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas en 2004, les dejó un mensaje. “Si se tiene la posibilidad de estar en un equipo grande como Nacional, con ese imponente complejo deportivo, porque yo recuerdo que cuando lo dirigí nos tocaba entrenar en San Cristóbal, les dije que valoraran todo eso y lo aprovecharan”.

El técnico antioqueño elogió lo que está haciendo Herrera porque, según él, uno como jugador debe escuchar a los ganadores.

“Prestar atención a los consejos de la gente que ha ganado, como es el caso de René Higuita, Pacho Maturana y de todas esas personas que está invitando Hernán Darío. No se trata de replicar lo que ellos hicieron, sino escuchar lo que tienen para decir. Además, está llamando gente de todas las generaciones y creo que el equipo ha mejorado con esa estrategia”.

Herrera dijo que él es consciente de la responsabilidad al frente del equipo y por eso busca fórmulas para mejorar constantemente. “Es un honor y un orgullo compartir esto con los amigos y les agradezco a los directivos que me lo permitan. También la confianza que me han dado los jugadores para aprovechar esas herramientas. Ellos son de las entrañas de Nacional y quieren mucho al club, al igual que yo que toda la vida he amado esta institución” .