Daniel Mantilla, uno de los refuerzos que llegó a Atlético Nacional para esta temporada y el jugador que más partidos ha disputado con el conjunto paisa (20) en lo que va de 2022, llegó sin mucha expectativa, pero conociendo la necesidad que tiene de ganar la Liga con el equipo de Hernán Darío Herrera.

“Con el plantel que tenemos y por lo que hemos demostrado durante el semestre, la obligación de ser campeones es cada vez más grande. Nuestro objetivo es terminar primero en la tabla de posiciones, llegar fortalecidos a cuadrangulares y ganar la Liga. Esa es la ilusión de todos”, manifestó el volante de 25 años, que busca su primer título como profesional.

Durante los primeros partidos con Nacional, Mantilla era uno de los jugadores más destacados del plantel, pero en esta etapa de la campaña se encuentra en un bajón futbolístico, al igual que algunos de sus compañeros, por lo que el santandereano resaltó que tiene que trabajar mucho y aprovechar los encuentros que le quedan antes de los cuadrangulares para retomar el nivel mostrado desde que debutó con el cuadro paisa.

“En cada partido siempre me pongo tareas, como por ejemplo cuántos tiros al arco realizo, cuántas veces encaro a los rivales, cuántos centros ejecuto, y en estos últimos partidos me he puesto analizar y no he cumplido todos los objetivos que me pongo, más que todo por mi nivel individual que por lo colectivo”, agregó el volante que utiliza la camiseta número 16 en el verdolaga.

Además, sostuvo que una de las falencias del equipo en la zona ofensiva del campo es la poca compañía a Jéfferson Duque y los pocos balones que le entregan para que el atacante antioqueño pueda definir.

Desde la llegada al cuerpo técnico de Hernán Darío Herrera, a Mantilla se le ha visto en una nueva función, pues el volante señala que su tarea con Alejandro Restrepo era más de hacer la banda con el objetivo de ampliar la cancha, mientras que con “El Arriero” tiene el rol de interiorizar el juego para que los laterales aprovechen ese espacio libre y puedan generar peligro en el sector defensivo del rival.