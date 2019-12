“Me apresuré al dar anuncios”

Después de que el técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, anunciara este viernes la llegada de varios refuerzos al club en un diálogo que sostuvo con el programa radial VBar Caracol, el entrenador le aseguró a EL COLOMBIANO que se había apresurado al entregar esa información.

En la conversación con el VBar manifestó lo siguiente:

“Jéfferson Duque, Fabián González Lasso y Gustavo Torres son nuevos jugadores de Atlético Nacional”. Además abordó otros temas como el de Estéfano Arango.

“Si de Alianza dijeron que Estéfano Arango va para Nacional, puedo decir que sí viene”, así mismo, aseguró que Maicol Balanta está muy cerca del club verde. “Es una gran posibilidad”.

Sobre la contratación de Déinner Quiñones, extremo que estaba en el Medellín, dijo que todo el mérito era para la dirigencia. “Es una gran labor de nuestra presidencia, fue una gran maniobra”.

Sin embargo, al ser consultado por este diario sobre estas afirmaciones, el técnico se disculpó por lo dicho en esa entrevista.

“La verdad es que me apresuré en afirmar esas contrataciones. Pensé que ya era un rumor a voces. Me equivoqué y está muy mal de parte mía haber hecho esas declaraciones sin tener la certeza de que habían sido contratados y por eso me disculpo”.

Posición dirigencial

Antes de ello, el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, se había mostrado molesto por los anuncios que había hecho el técnico, ya que las contrataciones no están cerradas aún.

“Yo respondo por negocios firmados y exámenes médicos aprobados como debe ser y Nacional solo informa lo oficial, como presidente me corresponde informar solo lo que es oficial cuando haya acuerdos con los clubes y con los jugadores”.

El directivo explicó que podrían haber algunas situaciones adelantadas, pero eso no quiere decir que ya esos negocios sean un hecho. “Si tenemos conversaciones avanzadas a mí no me corresponde narrarlas ni filtrarlas, porque muchas veces se cae el negocio, como pasó hace un par de años con Giovanni Moreno, y queda mal la institución”.

Pérez aseguró que él estará informando a través de las cuentas y los medios del club cuando tenga las firmas de estos negocios. “En la medida en que vayamos firmando acuerdos podremos ir informando y eso puede ser hoy (ayer), mañana (hoy), el domingo o el 20 de enero, pero me parecería irresponsable de mi parte el informar cosas no oficiales”.