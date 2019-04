Nacional sale a sellar su clasificación ante Envigado

“Frente a Envigado debemos sumar tres puntos que nos permitan mantener la racha positiva y conseguir la clasificación. Nos ha costado ante equipos que no están bien en la tabla, pero hemos reflexionado sobre el tema y tenemos la mentalidad de continuar creciendo”, dijo el goleador argentino.

Hernán Barcos , quien marcó en el encuentro ante el América, dice que es mejor asegurarse antes de la última fecha y por eso no se pueden dar ventajas.

El técnico Paulo Autuori ha sido claro y, pese a las victorias ante DIM y América, dijo que solo estará satisfecho cuando Nacional no se resbale con las “piedras pequeñas” haciendo alusión a los equipos que no tienen un buen presente, porque no le gusta referirse a los rivales como grandes o chicos.

“Envigado juega bien al fútbol y eso lo hace peligroso, además viene de hacer un muy buen juego ante Equidad”.

El técnico brasileño también instó a sus jugadores a que asuman los partidos de la misma manera, porque no se puede jugar muy bien y ganar ante oponentes de mayores pergaminos y perder con Rionegro, como sucedió en la fecha 17.

Ya con el plantel completo, agradeció la gestión de los jóvenes y prometió que no se olvidará de ellos.

“Hemos tenido a muchachos de 17 y 18 años jugando y lo hicieron muy bien. Ahora regresó un hombre como Alexis, capitán y de mucha experiencia, pero también soy consciente de lo que ha hecho Nicolás Hernández hasta acá, y seguirá teniendo oportunidades, porque seguimos en Liga y más adelante tenemos Sudamericana y Copa Águila”. En el torneo internacional iniciará competencia en la semana del 21 de mayo (aún por definir rival), y en Copa ingresará en octavos.