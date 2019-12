“Pleito” de Nacional, ahora con Palmeiras

El equipo sub-10 de Atlético Nacional quedó campeón de la Liga Antioqueña de Fútbol tras vencer por 3-1 en la final a Belén la Nubia. Hoy también se definirá la Copa Atlético Nacional desde las 8:00 a.m. en la cancha Marte-1 y con acceso gratuito. A primera hora jugarán en categoría sub-11, Kunna Formando frente a Acosol; a las 9:30 a.m., en sub-13, Xeneixe frente Academia del Gol; a las 11:00 a.m. el turno será para la categoría sub-17 entre San Antonio y Crefor; la sub-15, a las 12:30 p.m., Éxito contra Xeneixe; a las 2:00 p.m. la sub19: Élite y Crefor. Finalmente, la premiación será a las 4:00 p.m.