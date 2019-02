Libertad y el clásico ante DIM, dos desafíos de peso para Nacional

La conformación del equipo que eligió el técnico Paulo Autuori para su partido de Liga-1 ante el Unión Magdalena fue una muestra de que este jueves Atlético Nacional pondrá toda “la carne en el asador” para intentar remontar el 1-0 de la ida ante Libertad de Paraguay y meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, ese no será su único desafío en los próximos días, porque el domingo enfrentará al DIM, en el que será su primer clásico al frente del club verdolaga.

La situación en la Liga Águila-1 también es apremiante, aunque su única derrota ha sido frente al Unión (1-0), se encuentra séptimo en la tabla de posiciones, con únicamente un punto de ventaja sobre el noveno, así que el jugar con tantas variantes y jóvenes en el torneo también le empieza a pasar factura. No obstante, el técnico aseguró que seguirá por ese camino.

“Una cosa es terquedad y otra perseverancia, he estado en cinco países y me gusta dejarle un legado, no solo al club que dirijo sino al país proyectando jugadores jóvenes”, indicó. El entrenador aseguró que en los últimos días ha enfocado todos los esfuerzos en mejorar la efectividad de su equipo. “Ya lo he hablado con el grupo y lo estamos trabajando porque no puede ser que generemos tantas situaciones de gol y no concretemos”, manifestó.

Agregó que hay que lograrlo con la tranquilidad de lo que fue el partido en Paraguay en el que el conjunto generó muchas oportunidades, y en el Atanasio debe tener la misma generación, pero con una mayor eficiencia.

En ese aspecto todas las miradas apuntan a Hernán Barcos como el hombre que resuelva la falta de gol de los últimos partidos.

Aunque el departamento médico del club asegura que está en óptimas condiciones habrá que ver qué pasa el día del partido, porque antes del duelo de ida, tanto el técnico como los médicos aseguraron que podía jugar, y no fue así.

En estos momentos es cuando los jugadores de experiencia deben salir a poner el pecho y, en este Atlético Nacional, Daniel Bocanegra es uno de ellos. “El trabajo que estamos haciendo es bueno, nos falta tranquilidad para definir, pero sería peor que no creáramos situaciones, y el jueves, con el apoyo de la gente, vamos a intentar remontar y llegar a la fase de grupos”.

Otro de los experimentados es el portero suplente Christian Vargas, quien manifestó que lo que poca gente analiza es que a Nacional tampoco le hacen muchos goles.

“El año anterior marcábamos, pero también nos hacían goles, ahora somos más sólidos en defensa y estoy seguro que los tantos van a llegar porque creo en mis compañeros y en sus condiciones” +