Vladi, a brillar en el Metro

Por john eric gómez marín

Un duelo de corazones partidos. Así se podría calificar el encuentro entre Junior y Nacional, hoy desde las 5:00 p.m. en el estadio Metropolitano, y es que tanto en el club tiburón como en el elenco antioqueño hay referentes que fueron figuras con una y otra camiseta.

Por el lado de Nacional está Vladimir Hernández, un ídolo de la afición rojiblanca y que ahora, como todo un profesional, pretende ser el verdugo de un equipo al que le debe mucho en el fútbol.

Vladimir nació en Arauca, un departamento duramente golpeado por la violencia, y por eso su familia emigró a Barranquilla.

“Siempre recordaba esos problemas de violencia, me tocó escuchar muchas balaceras y ver muchos muertos. Mi mamá me regañaba porque era muy curioso de niño y después tenía pesadillas”, cuenta el futbolista de 1,60 metros de estatura.

El gusto por jugar, que desarrolló en los “potreros” de Arauca, pulieron sus condiciones y así empezó a hacer sus primeros pinos hacia el fútbol profesional en el club Mundialito de la Liga del Atlántico.

Un anuncio en un periódico cambiaría su vida. A través de este se enteró que el Junior estaba haciendo unas pruebas de preselección y se presentó convencido de que podía quedarse en la institución.

Con 11 años, lo vieron los profesores Wilfran Campero Cervantes y William Knight, y lo eligieron. Debían pagarle al club Mundialito por sus derechos y él recuerda muy bien la forma de pago.

“Dieron dos balones y dos conos de entrenamiento”, comentó entre risas.

Ahí inició esa historia de amor y desamor en el club barranquillero que finalmente lo convertiría en ídolo, hasta el 30 de octubre de 2016, cuando luego de haber conseguido tres títulos con el elenco costeño, el Santos de Brasil decide comprarlo.

“Eso era lo que tanto estaba esperando, ir al exterior; allá uno se da cuenta de que no es fácil la adaptación, pero a pesar de eso hice algunos goles y la gente me pedía. Aunque no logré la continuidad que buscaba, estaba trabajando con toda para hacerme a un lugar. Pero así son las cosas del fútbol, cuando llegó una muy buena oferta de Nacional la cogí”.

Al club antioqueño llegó en febrero de 2018, pero solo hasta el proceso que inició el técnico Paulo Autuori logró continuidad.

“Antes entraba y salía, me afectaron algunas lesiones y si como jugador no tenés continuidad es muy difícil consolidarse. Ahora, gracias a Dios, el profe Autuori confía en mí y con el transcurrir de los partidos estoy seguro de que llegaré a mi mejor nivel”.

Hernández sabe que él arribó a Nacional por lo que hizo en los clubes anteriores.

“Desde que llegué siempre he querido dar lo mejor, sé por qué me trajeron, por qué estoy acá. He tenido buenos partidos y otros muy regulares, conozco la exigencia de este equipo y esperemos que de acá en adelante se pueda ver una mejor versión de mí”.

Aunque la victoria frente a Alianza le cayó muy bien al grupo, sabe que aún están en deuda en la parte futbolística y que siguen sin margen de error. “Ganarle a Junior sería un buen inicio para encarar la última etapa de esta fase”.

Junioristas exverdolagas

El equipo costeño tiene varios jugadores que conocieron la gloria con el club antioqueño, y otros que hicieron sus primeros pinos con Nacional.

Los que hicieron parte de grandes festejos fueron Marlon Piedrahíta, quien fue bicampeón en el año 2007 con el verde de la mano del técnico Óscar Héctor Quintabani; mientras que Luis Carlos Ruiz ganó 5 títulos con el elenco paisa: 2 ligas (2015 y 2017), la Superliga 2016, la Copa Libertadores de ese mismo año y la Recopa Sudamericana 2017. Una de sus grandes figuras, el volante Víctor Cantillo, recibió su primera oportunidad en el profesionalismo de parte del técnico Juan Carlos Osorio en Nacional.

Sin embargo, capítulo aparte merece el técnico antioqueño Luis Fernando Suárez, quien jugó fútbol profesional entre 1981 y 1989 y disputó más de 150 partidos con esa camiseta. Se retiró tras la obtención de la Copa Libertadores de 1989.

Desde esa época asumió varias veces como encargadode las riendas del equipo profesional verdolaga, hasta que en el año 1999 tuvo la oportunidad de dirigir al club como entrenador en propiedad.

Súarez no desaprovechó esa oportunidad, salió campeón, y de ahí en adelante comenzó una brillante carrera como técnico que lo llevó a disputar dos Mundiales, uno como seleccionador de Ecuador (Alemania-2006) y otro con Honduras en Brasil 2014.

En 2009 tuvo otro paso por Nacional, pero esta vez sin tanta suerte, disputando 12 partidos oficiales con un saldo de una victoria, cuatro empates y siete derrotas.

Al igual que Vladimir Hernández, hoy enfrenta a su exequipo. Y tras el fracaso en la actual Copa Libertadores Conmebol, llega obligado a sacar un buen resultado, porque de lo contrario su situación al frente del conjunto tiburón se tornaría inestable.

“Desconocer todo lo que me dio Nacional sería insensato de mi parte, pero hoy estoy en Junior y trabajo acá como para quedarme toda la vida en esta institución”, manifestó.

Para Suárez es muy lindo enfrentar a rivales en los que le guardan afecto y en los que dejó algo importante en su historia deportiva.

“El fútbol te da la posibilidad de pasar por muchas partes y en este deporte perdés más de lo que ganás, pero que te reconozcan el trabajo siempre será especial. Así como dejé algo en Nacional, quiero ganar cosas importantes con Junior”.

Recién llegó al plantel, este año, se llevó la Superliga, y pese a la difícil situación que atraviesa por los resultados internacionales, no desfallece y un triunfo ante Nacional sería más que gratificante n