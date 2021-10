Después de un primer tiempo en el que Nacional dominó las acciones, pero no tuvo contundencia en la portería del Pereira, en la segunda parte los errores individuales en la zaga verde, lo llevaron finalmente a la derrota 3-2 con el conjunto matecaña y a perder su invicto en el torneo.

Impulsado por una gran cantidad de hinchas en las tribunas del estadio Hernán Ramírez Villegas, Atlético Nacional parecía el local en Pereira, y a través de la posesión el verde antioqueño buscó los caminos para abrir el marcador en la primera parte, pero no lo logró.

En el segundo tiempo, salió mucho más decidido y recién inició esa etapa complementaria, fue a través de su goleador, Jéfferson Duque, que se puso adelante en la pizarra.

La anotación llegó después de un certero centro de Andrés Andrade, quien no mostró signos de la lesión de tobillo que lo venía aquejando. Ese centro encontró bien ubicado a Duque, que con un cabezazo venció al portero rival.

El 1-0 obligó a que el Pereira saliera más a buscar el empate y fue allí cuando vinieron los errores individuales del equipo antioqueño. El elenco matecaña encontró esa paridad en una jugada por el sector derecho que peleó en el área Wilfrido de la Rosa, y en un mal rechazo de Geisson Perea, que hizo rebotar el balón en su humanidad, dejó sin posibilidades al portero Kevin Mier, para el 1-1 .

Mier había recibido la oportunidad de ser el titular en la portería verdolaga en este compromiso.

El error le generó dudas a Perea, quien tres minutos después, se volvió a equivocar al enviar un pase al portero que se le quedó corto, y más bien puso en posición de gol nuevamente a De la Rosa que anotó el 2-1.

Nacional se fue adelante para intentar igualar el marcador y en un cabezazo de Danovis Banguero lo logró al minuto 79.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Alejandro Piedrahíta terminó inclinando la balanza para el conjunto pereirano con un remate fuera del área al que no pudo llegar Mier pese al esfuerzo que realizó.

El 3-2 terminó con el invicto de Nacional en Liga, quien además hasta acá no había recibido tres goles en contra.

También, aún queda pendiente la clasificación definitiva del conjunto antioqueño entre los ocho.

Ya son dos compromisos en los que el verde paisa no conoce la victoria, además sufrió un bajón en su rendimiento, que no le llega en un buen momento ya que esta semana iniciará su serie semifinal de la Copa Betplay frente al Cali, y no contará con el portero Aldair Quintana ni con el lateral Yerson Candelo, ambos convocados a la Selección.

Síntesis

Pereira 3

Jugadores: Harlen Castillo; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Diego Sánchez; Jhonny Vásquez, Maicol Medina, Wilfrido De La Rosa (Alejandro Piedrahita 88’), Henry Rojas (Rafael Navarro 76’), Brayan Castrillón (Ever Valencia 80’); José Adolfo Valencia (Brayan León 80’).

Entrenador: Alexis Márquez.

Nacional 2

Jugadores: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Geisson Perea, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Brayan Rovira (Sebastián Gómez 71’), Dorlan Pabón (Yeison Guzmán 71’), Jarlan Barrera (Alex Castro 71’), Andrés Andrade (Jonathan Marulanda 82’); Jefferson Duque.

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Goles: Jefferson Duque (47’); Wilfrido De La Rosa (60’ y 63’); Danovis Banguero (78’), y Alejandro Piedrahita (90’+3’).