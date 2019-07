Nacional (0)-(0) Bucaramanga, minuto a minuto

Desde hoy cuando Nacional reciban al Bucaramanga (7:45 p.m.), los dirigidos por Osorio deberán empezar a edificar de nuevo el fortín que era el Atanasio un par de años atrás.

El conjunto paisa no gana en su casa, por Liga, desde el 5 de mayo de este año, 2-1 al Santa Fe. Mientras que por todos los torneos no conoce la victoria en su feudo desde el 29 del mismo mes, cuando le ganó 1-0 a Fluminense por la Copa Sudamericana, resultado que no le sirvió porque había caído 4-1 en su visita al equipo brasileño y fue eliminado.

Así que por Liga acumula 3 derrotas consecutivas (Tolima 1-2, Cali 1-3 y Junior 2-3) en un escenario que era inexpugnable durante la primera época del técnico Osorio (2012-2015) y después con Reinaldo Rueda al frente (2015-2017).

Nacional ganó 8 de sus 10 duelos como local ante Bucaramanga en los torneos cortos de Liga Águila.

Bucaramanga Acumula siete partidos sin ganar (2 empates y 5 derrotas); su mayor racha en la competencia desde febrero de 2018 (6 empates y 5 derrotas).

El equipo santandereano fue el que más remates intentó (20) y a portería (7) en la primera jornada de la Liga Águila-2; sin embargo, no logró anotar en la derrota 0-1 ante Deportivo Cali.

