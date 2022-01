Restrepo indicó que para el duelo frente al Junior, de este miércoles a las 8:15 p.m. en el Atanasio, no hay que tomar las fallas ante Cortuluá como un punto negativo, sino que, por el contrario, asumirlas y corregirlas.

Sobre las razones del bajón de rendimiento que mostró el equipo en el segundo tiempo, explicó que eran de índole futbolístico y no físico. “Esas fallas en el juego le fueron dando confianza al rival, que se sintió cómodo en ese aspecto y por eso sucedió lo del segundo tiempo, no lo siento como un tema físico porque el equipo se ha preparado muy bien en ese aspecto e hicimos los cambios correspondientes cuando vimos que nuestros jugadores habían hecho un desgaste importante”.

“Siendo autocríticos y reflexivos de lo que fue el juego, indudablemente que en el primer tiempo, como equipo identificamos dónde éramos superiores y en qué sector hacerle daño al rival, marcamos una anotación a través de un buen circuito de juego y desmarques de ruptura. Tuvimos varias opciones de gol, pero en el segundo tiempo no estuvimos tan finos y fallamos muchos pases”.

Candelo habló por el grupo

Respecto a los errores que se cometieron en defensa y que derivaron en el penalti, Yerson Candelo aclaró que la responsabilidad fue de todos y no solo de los defensores.

“Es injusto señalar la línea trasera solamente, porque si me preguntan por su calificación yo les daría una alta. Lastimosamente no fuimos consecuentes con el juego en el segundo tiempo. Toca continuar, mirar hacia adelante, esto recién comienza y no es una disculpa. Seguro que encontraremos el punto ideal que nos lleve al gran objetivo que es el título”.

Candelo agregó que les faltó eficacia y efectividad en la primera parte para haber encarado con mayor tranquilidad la complementaria.

“Hicimos un desgaste importante en el primer tiempo en el que creamos muchas opciones de gol y eso nos privó de ampliar el marcador y nos hubiera dado una mayor tranquilidad para afrontar el segundo tiempo”.

Ante Junior estaría Andrés Andrade, y el cuerpo médico está pendiente de la evolución de Sebastián Gómez que salió lesionado ante Cortuluá