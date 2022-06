SÍNTESIS DEL PARTIDO



BUCARAMANGA 0



Técnico: Armando Osma Rueda

Jugadores: Juan Chaverra; Jackson Montaño (Jeison Moreno, 76’), Jefferson Mena, Carlos Henao, David Gómez; Michel Acosta (Francisco Rodríguez, 83’), Víctor Mejía (Diomar Díaz, 68’) ; Johan Caballero (Juan Marcelín, 68’), Kevin Pérez (Bruno Teliz, 83’), Sherman Cárdenas y Dayro Moreno.

Gol: no marcó.

Expulsado: no tuvo.

Figura: Johan Caballero.



NACIONAL 1



Técnico: Hernán Darío Herrera

Jugadores: Kevin Mier; Yerson Candelo (Nelson Palacio, 81’), Emmanuel Olivera, Juan Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Jarlan Barrera (Jhon Duque, 53’), Andrés Andrade, Dorlan Pabón (Jimer Fory, 88’), Daniel Mantilla (Alexánder Mejía, 80’) y Ruyery Blanco (Yeison Guzmán, 53’).

Gol: Dorlan Pabón (61’, penal).

Expulsado: no tuvo.

Figura: Sebastián Gómez.



Estadio: Alfonso López. / Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas). / Asistentes: Alexánder Guzmán (Norte) y Víctor Wilches (Boyacá)/ Asistencia: 25.000 espectadores aproximadamente