ROJO

Después de ocho años Nacional terminó una temporada sin ningún título, algo que no es justo con su hinchada a sabiendas que cuenta con la mejor nómina del país, así el técnico solo lleve 4 meses en el cargo, como lo dijo.



AMARILLO

El contrato de Osorio fue por un año, pero debe reflexionar, escuchar también el clamor de los hinchas y tener humildad para recomponer a este Nacional, que no era el equipo que él armó y al que solo trajo a Baldomero.



VERDE

Si continúa al frente de Nacional tendrá la posibilidad de armar su equipo, lo que no le da margen de error y le obliga a ganar el título de la Liga en el primer semestre. Ya no tendrá las excusas que hoy esgrime.