Nacional, que disfruta del liderato de la Liga Betplay-2 y de la reclasificación, intentará este domingo (4:00 p.m.) pasar la barrera de los 40 puntos en Montería, donde enfrentará a Jaguares por la fecha 17.

Su desempeño, del 82 %, les da tranquilidad al técnico Alejandro Restrepo y a los jugadores para afrontar las cuatro fechas que restan en la fase del todo contra todos, además de buscar el título de la Copa Colombia ante Pereira desde el próximo 10 de noviembre.

Sin embargo, como señala Dorlan Pabón, asumirán este duelo con la mayor responsabilidad en una plaza que por las condiciones climáticas y el estado de la cancha se presagia difícil.

El mediocampista asegura que el conjunto cordobés es fuerte y tiene grandes jugadores, pero que Nacional está preparado para todo. “Debemos estar concentrados, no podemos perder la cabeza, nuestra obligación como equipo de tradición es proponer buen fútbol”, añade Pabón, en alusión a la comodidad que sienten hoy por la superioridad que muestran en el torneo, pues solo han perdido con Pereira (3-2).

El popular Memín, criado en el barrio Campo Valdés y quien se siente parte del título que acaba de conseguir el Monterrey mexicano en la Champions de la Concacaf con Stefan Medina y Duván Vergara en nómina, porque él jugó varios partidos antes de venir al Verde, recordó que aún no han ganado nada acá.

“Este camino nos llevará a la gloria, hay que seguir trabajando con madurez, salir a proponer siempre. El esfuerzo tendrá su recompensa”.

Jaguares nunca le ha ganado a Nacional como local por Liga. Según Dimayor, suma cuatro derrotas y dos empates. Estos últimos fueron por 1-1, en 2018 y 2019. La única vez que los felinos vencieron al equipo paisa sucedió en 2020, 1-2 en el Atanasio.

Yerson Candelo, por su parte, señala que en este duelo hay que poner el 100 % de capacidad por la calidad de los jugadores rivales. Y resta importancia al calor de Montería en horas de la tarde: “En nuestro fútbol ningún clima es tan severo para no soportarlo, además es para los dos equipos. Lo que debemos hacer es un juego inteligente, mover la pelota, controlar y hacer daño cuando tengamos la oportunidad”.

Nacional (39 puntos) tendrá el regreso de Jarlan Barrera y Baldomero Perlaza, pero no contará con el arquero Aldair Quintana, por lesión, y el zaguero Emmanuel Olivera, que no está entre los convocados. Vienen de vencer 2-0 a Once Caldas, mientras Jaguares cayó 3-1 con Santa Fe y suma 22 unidades