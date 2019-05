¿Remontará Nacional la serie ante Fluminense?

“Tenemos la ilusión y el deseo de ganar este partido, estoy apelando a que los jugadores saquen el espíritu del futbolista de barrio para ganar”. Esas palabras del técnico encargado de Nacional, Alejandro Restrepo, son la antesala de la hazaña que debe lograr el verde esta noche (7:30 p.m.) ante Fluminense si quiere seguir en la Copa Sudamericana.

El entrenador invitó a sus dirigidos a imitar al Liverpool de Jürgen Klopp y su histórica remontada en Anfield ante el Barcelona, que lo clasificó a la final de la Champions, para poder revertir el 4-1 en contra de la semana pasada en el Maracaná, que llevó a la renuncia del técnico Paulo Autuori.

Nacional ha recibido 26 veces a equipos brasileños en su estadio, de las que perdió 7 (1-2 con Cruzeiro, en 1975; 0-1 con Flamengo, en 1993; 1-2 frente al Palmeiras, en 2006; 1-2 contra Fluminense, en 2008; 0-2 ante Gremio, en 2014 y 0-2 con Botafogo, en 2017, todos por la Libertadores y 0-2 con Sao Paulo en la Supercopa de 1994).

Sin embargo, su última victoria ante un club de ese país, en el Atanasio, fue por 4-1 sobre Chapecoense en la Recopa 2017. De repetirse ese marcador la serie se definiría por penaltis.

Para que eso suceda, Nacional debe dejar de lado los problemas con los que llega a este choque y, además de poner la misma actitud del último juego en Cali, le debe agregar fútbol, efectividad y seguridad para aspirar a mantenerse en la competencia. De inicio, necesita un 3-0 a su favor para dejar en el camino al Flu.

“Saldremos con una postura ofensiva, presionando y con cuidado de no sufrir goles, porque eso nos dejaría más lejos del objetivo. Debemos marcar y estar muy atentos”, agregó el entrenador.

El argentino Hernán Barcos señaló que la tarea no es fácil, pero que saldrán con todo. “Intentaremos darle vuelta a la serie y si no es así, como mínimo, cambiar la imagen que dejamos en Brasil”. El atacante advirtió que el grupo está aislado de los señalamientos que se le han hecho a algunos jugadores como responsables de la situación del club. “En las redes sociales sacan cualquier cosa, hacen un comentario y creen. Se dejan llevar por cualquier cobarde detrás de un perfil. Lo más importante es que nosotros estamos tranquilos, y adentro no se ve que alguno haya querido sacar a un técnico”.

Daniel Bocanegra, quien será nuevamente será capitán ante la ausencia de Alexis Henríquez, que no se recuperó al igual que Jeison Lucumí, dijo que en el fútbol todo es posible. “Hay herramientas y vamos a hacer todo por lograrlo”.