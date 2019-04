El Nacional de Autuori ya toma forma

Después de las victorias 1-0 en el clásico ante Medellín y 2-0 frente al América, el proceso del técnico Paulo Autuori parece haber despegado, pero él fue muy claro en la rueda de prensa tras vencer a los “diablos rojos”.

“Nosotros hemos jugado muy bien ante los equipos con capacidad de inversión, porque no me gusta utilizar el término grandes, pero nos estamos resbalando en las piedras chicas, y mientras no nos dejemos de resbalar en ese tipo de piedras no voy a quedar cómodo”.

Autuori indicó esto en relación con el encuentro que disputará mañana frente al Envigado y teniendo en cuenta los puntos que se perdieron ante rivales como Pasto y Rionegro.

“Envigado es un equipo al que le gusta jugar bien al fútbol, y eso es muy bueno para el espectáculo, espero que la gente disfrute este compromiso. Seguramente nuestra hinchada va a colmar las tribunas del Polideportivo Sur y nosotros necesitamos ofrecerles otra victoria a ellos que siempre nos han apoyado; solo tengo agradecimiento con los aficionados”.

Otro que entregó declaraciones después de la victoria sobre el América fue el argentino Hernán Barcos, autor de una anotación. “Primero quiero hacer un reconocimiento a la hinchada que no importa el día que juguemos, nos acompaña y eso es muy lindo, debemos devolverle ese apoyo con victorias”.

El atacante indicó que el haber ganado dos partidos tan importantes los llenó de mucha confianza. “Necesitábamos mantener una regularidad, no habíamos ganado dos partidos seguidos, y estos seis puntos son de clasificación”.

Sobre Envigado dijo que es un rival de respeto, pero que ya han hablado que deben sacar ventaja ante este tipo de adversarios. “Supuestamente los más fáciles nos complican, ya hemos tocado el tema, lo hemos trabajado y es más un aspecto sicológico que físico o técnico. Hay que asumirlo de la misma manera, como lo hicimos en estos dos juegos, porque estos últimos compromisos son todos finales”.