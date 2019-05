“Anhelo el título con Nacional”: Nicolás Hernández

Si alguien ha sido revelación de Nacional en este semestre, además del volante Sebastián Gómez, es Nicolás Hernández. El zaguero llanero aprovechó la oportunidad que se le dio con la lesión del capitán Alexis Henríquez y hoy le pelea, de tú a tú, esa posición. Dialogamos con él antes del principio de estos cuadrangulares.

Un breve recuento de cómo se dio su llegada a Atlético Nacional...

“Lo hice a los 15 años cuando hacía parte de la Sub-17 de Llaneros y tuvimos un partido ante Nacional, el profe Orlando Restrepo me vio y habló con los directivos para traerme a la institución en 2014”.

¿Entonces se vino solo de Villavicencio?

“Sí, y es difícil hacerlo a una ciudad en la que no se conoce nada ni a nadie, y más sin la familia que esté pendiente de uno, pero son sacrificios que se hacen buscando los sueños, y hay que superar esas cosas”.

Ante la lesión de Alexis Henríquez, Nacional pensaba contratar otro central, pero usted apareció y se quedó con el puesto...

“Ya había tenido la oportunidad de jugar en el Torneo Fox, pero no pensaba que iba a ser titular tan rápido, que debía esperar mi momento, pero los tiempos de Dios son perfectos y venía preparándome para esta oportunidad”.

¿Para qué está Nacional en esta semifinal?

“Para lo que siempre está, que es para pelear títulos. Sabemos lo que representa el club y la responsabilidad que tenemos como jugadores que vestimos esta camiseta. El grupo está fuerte en lo mental y lo físico, mentalizados para pelear la final y ser campeones”.

¿Le gusta que lo comparen con Andrés Escobar?

“Todos sabemos de la grandeza de Andrés, las capacidades que tenía y lo que representa para el club y toda Colombia, como un caballero adentro y afuera de la cancha, eso es lo que me contaban y también he visto videos de él. Era un gran jugador, pero creo que cada quien tiene su historia y su legado. Obviamente es lindo que lo comparen a uno con un gran jugador, pero trato de dejar mi huella como lo han hecho otros”.

Tiene 21 años, ¿se ha preparado para el hecho de ser famoso y tener dinero?

“Lo que te inculcan desde la familia es muy importante, además tengo el acompañamiento de mi novia que es muy centrada y me ayuda a elegir muchas cosas y tomarlas con calma. Hablo mucho con mi padre también sobre ese tema”.

¿Cuál es el rival más complicado para Nacional en esta instancia?

“Los tres equipos son fuertes, por nómina tienen planteles de mucha experiencia y recorrido en finales que es algo muy importante para encarar estos partidos, pero si me toca elegir a uno, diría que Junior por su plantel, porque, además, viene de ser campeón”.

Una parte de la hinchada cree que usted debe ser titular por encima de Henríquez, ¿qué piensa?

“Los dos competimos de una manera sana por el bien del equipo, aprendo mucho de él, de sus virtudes y el liderazgo, pero me gusta ir paso a paso. Espero consolidarme”.

¿Siente el cariño de la gente, se lo expresan?

“Sí, en la calle y en el estadio, es muy lindo para uno sentir el apoyo de ellos. Cuando entro a la cancha pienso mucho en el hincha, soy consciente que les debo responder y tratar de darles alegrías”.

¿A quién admira en su posición?

“A mi compañero Daniel Bocanegra, y a nivel internacional a Sergio Ramos por su personalidad y liderazgo”.

¿Con qué sueña?

“Vivo lo que está sucediendo, no me gusta pensar tanto en lo que viene y mi presente es Nacional. Solo me veo en este equipo, y primero quiero ganar títulos con esta camiseta, por lo que mi mayor anhelo es ser campeón este semestre”.