El rompecabezas verde para 2020 no es fácil

Por john eric gómez marín

Atlético Nacional empieza a conformar su equipo para 2020 y entre las necesidades que afloran están la consecución de un central con perfil izquierdo, un volante mixto y un 9 goleador.

¿Cuáles pueden ser las opciones?, ¿qué otras posiciones debería reforzar el técnico Juan Carlos Osorio? y ¿qué jugadores de los 10 que deben regresar al club, y que estaban prestados, darían una mano importante?

Tanto directivos como cuerpo técnico comenzaron a armar el rompecabezas, con el principio de austeridad por delante para no despilfarrar dinero, algo que les ha sucedido en los últimos años con contrataciones que alcanzaron hasta los 300 millones de pesos en salario mensual, como lo aseguran sus propios directivos.

Además, la salida de algunos técnicos, las demandas, la cantidad de jugadores que tenía en diferentes equipos del país, y fuera de este, con los que debía cumplir obligaciones laborales, hicieron que desde la llegada del presidente Juan David Pérez, él y la Junta Directiva actual, iniciaran un proceso de saneamiento de las finanzas al recibir el equipo de la anterior administración.

En el camino no han faltado los tropiezos, y la inversión que se hizo al traer al técnico argentino Jorge Almirón y los jugadores que él pidió (Diego Braghieri, Fernando Monetti y Gonzalo Castellani), quienes no dio los frutos esperados. Antes hubo que cancelar una indemnización pendiente al entrenador español Juan Manuel Lillo, que suponían varias cuotas de 500 millones de pesos, no especificadas.

En este 2019 se intentó corregir esas decisiones haciendo canjes o contratando jugadores libres, y la mayor apuesta fue el goleador Hernán Barcos. El argentino realizó una labor aceptable (15 tantos en el año), pero con él no llegó la cuota que se esperaba y el equipo no tuvo cómo suplir la efectividad de anteriores artilleros. Ese fue uno de los factores para que Nacional dejara atrás la época más gloriosa de su historia.

Se cortó la racha

Desde 2011 han sido 14 títulos, entre ellos una nueva Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. En los últimos ocho años, Nacional nunca pasó en blanco una temporada, como hoy.

Por eso, dejando atrás los inconvenientes administrativos, consultamos a varios expertos para que nos dieran su opinión sobre dónde creen está la debilidad del conjunto antioqueño en lo deportivo para subsanarla y reforzar realmente las posiciones que se necesitan.

Para el exintegrante de la Selección Colombia, Jorge Bermúdez, Nacional necesita de liderazgo y, tras la salida de Alexis Henríquez, en el club no se observan hombres que tengan ese don de mando.

“El equipo campeón de Copa Libertadores tenía futbolistas como Farid Díaz, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Francisco Nájera, Alexánder Mejía y Macnelly Torres. Ellos eran líderes, hoy solo queda Bocanegra y así es difícil llevar a los jóvenes”.

Para el extécnico verde Luis Fernando Suárez, los líderes tienen que aparecer en esta nueva camada y cree que, más que los refuerzos, el tema está en consolidar el proyecto de Osorio.

“El trabajo del nuevo entrenador necesita de proceso, aunque esa palabra sea vista mal por todo el mundo. Él, seguramente, sabe de las soluciones que requiere y entre ellas debe saber cómo subsanar el tema del liderazgo. Lo de Nacional no es de ahora y por eso no se puede equivocar porque ha venido con resultados disímiles en estos últimos años. Un equipo después de estar en la cima tanto tiempo es normal que baje y le toque empezar a escalar de nuevo”.

Para Carlos “El Pibe” Valderrama el primer refuerzo que requiere el club verde es el carácter de sus jugadores. “Deben hacerse respetar y no permitir que un partido el técnico los ponga y al otro no. Ese equipo tiene muy buenos deportistas y necesitan continuidad. ¿Para qué vas a salir por refuerzos si no los vas a poner seguido?”, se preguntó.

Otro que habló fue el goleador histórico de Nacional Víctor Aristizábal, quien cree que con la plantilla que hay, reforzándola con uno o dos jugadores, se puede competir.

“Para mí, Nacional tiene la mejor nómina del país, pero no pudo capitalizar lo bueno que hizo, como era concretar las opciones de gol en los momentos precisos”.

“Aristi” indica que las fichas a traer deben cubrir los lugares que dejaron vacantes Hernán Barcos y Alexis Henríquez. “Es necesario buscar un delantero con gol, no es fácil, pero hay que encontrarlo”.

Además, sugirió promocionar más a los jóvenes de la cantera. “Hay que mirar a ver qué hay en las divisiones inferiores para comenzar con un nuevo proceso de jugadores que vengan de esas categorías, porque el año entrante no se va a tener participación en Copa Libertadores y en el primer semestre el técnico puede probar muchas cosas”.

En los cinco módulos que acompañan esta nota, analizamos las posiciones en las que el técnico pidió refuerzos y cómo podría suplirlas, también, los posibles nombres que están en el sonajero para que el rumbo de Nacional en 2020 sea más halagador n