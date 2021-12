Nacional dejó atrás las 8 fechas sin ganar que acumulaba en Liga, lo hizo jugando bien y goleando 5-1 al Deportivo Pereira. Sin embargo, aunque esa victoria sirvió para despedirse bien de su estadio no le significó nada en sus aspiraciones de llegar a la final de Liga.

Los hinchas, que asistieron el sábado en poca cantidad (8.264), se dedicaron a mandarles mensajes a los jugadores. Quien más sufrió el rigor de la hinchada fue el portero Aldair Quintana, quien recibió gritos e insultos. La situación se presentó debido al audio filtrado la semana pasada en el que el cuidapalos no se refirió en buenos términos a la afición. También hubo pancartas en las que se les recordó a los futbolistas la importancia de pertenecer al equipo antioqueño, como la que decía: “Esto es Nacional, acá se deja la vida”.

Análisis y reflexión

Al final del encuentro frente al club matecaña, el técnico Alejandro Restrepo y el volante Andrés “El Rifle” Andrade se refirieron al momento que atraviesa el club.

El entrenador verde reiteró su agradecimiento con los directivos y el Comité de Fútbol y manifestó que hasta acá siente el respaldo dirigencial para continuar con el proceso.

“La gratitud es para toda la vida independiente de en qué momento salga de la institución, soy entrenador y sé como es nuestra profesión. Ningún técnico ha estado aquí para siempre. Ellos han creído en mí para comandar un proyecto lindo como este. Lo que he sentido de los directivos es respaldo, querer que el club crezca a partir de todo lo que hemos venido haciendo”.

Por su parte, Andrade indicó que aunque es cierto que han quedado en deuda en las tres últimas semifinales a las que han llegado en Liga, las circunstancias de cada una han sido diferentes.

“En la primera con el profe Osorio nos jugó una mala pasada el covid, nos dejó muchos jugadores por fuera y tuvimos que recibir al América con varios jugadores debutantes, yo jugué lesionado porque no teníamos más futbolistas. Ya con Guimaraes fue una eliminación con Equidad que nos ganó allá y después, cuando vinimos al Atanasio, fue en un día con mucha lluvia en el que no pudimos desarrollar el fútbol que queríamos, además no aprovechamos todas las opciones que generamos. Mientras que ahora fue en cuadrangulares, un contexto diferente al de la eliminación directa”.

Andrade agregó que el grupo es consciente de la presión de jugar en Nacional y la exigencia de los hinchas.

“Tenemos que ser ganadores, esperamos continuar en la institución para el otro torneo y que se alineen todas las cosas para conseguir la anhelada estrella”, concluyó