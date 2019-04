“Necesitamos fortaleza mental”: Paulo Autuori

El extremo de 21 años de edad (foto), que regresó a Nacional después de su paso por el Real Santander, fue lo único rescatable que tuvo el equipo en la derrota 1-0 frente al Pasto. Cuando entró a la cancha intentó cambiarle la cara al verde y eso lo reconoció el técnico Paulo Autuori. Él, por su parte, está tranquilo esperando que ante Alianza pueda darle una mano importante al club. ”Si me toca jugar soy consciente de que es una gran oportunidad, pero si me toca estar en el banco también estoy presto porque es el profe quien lo define así”. Insistió en que pese a las lesiones de sus compañeros, todos los jugadores de Nacional trabajan por recibir una oportunidad, y que lo más importante es el bien del equipo antes que el lucimiento individual.

Vladimir Hernández, quien venía en alza durante las primeras fechas del torneo, es uno de los jugadores que ha tenido un bajón en los últimos partidos. Él lo reconoce, pero se comprometió a mejorar. “Lo de Pasto fue una derrota muy dolorosa para el equipo, pero ya eso quedó atrás y hay que pensar en lo que viene, tenemos la capacidad para levantarnos. Desde que llegué siempre intento entregarme, sé para qué me trajeron, he tenido partidos que no son tan buenos, pero eso era porque no tenía continuidad. Con el profe Autuori he encontrado esa consistencia y ojalá que pueda llegar al nivel que todos esperan de mí para poder dar una mano importante. Afortunadamente, tenemos esta semana para entrenar con tiempo y eso nos sirve para mejorar”.