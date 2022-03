Atlético Nacional “pasa días álgidos”, así lo reconoció su presidente Emilio Gutiérrez, quien dialogó con EL COLOMBIANO. El dirigente habló sobre el presente del club, la salida de Alejandro Restrepo, las contrataciones y la elección del nuevo entrenador.

¿Por qué son tan álgidos estos días en el club?

“En parte, esa es la naturaleza del fútbol, así lo vivimos, con una intensidad mayor. Este deporte requiere de máxima atención de todas las personas que estamos involucradas en la primera línea de batalla. Lo hacemos con las ganas de sacar adelante al equipo y de poner por delante, sobre todo, a la institución que queremos llevar lo más alto posible”.

¿Por qué se cortó el proceso de Alejandro Restrepo?

“... Identificamos que no estábamos en la posición correcta para maximizar nuestras probabilidades de lograr lo que queríamos a nivel internacional. Eso llevó a unas conversaciones que no vale la pena entrar a analizar en detalle. No fue una decisión fácil ni premeditada, pero fue la conclusión a la que llegamos, apostando por un cambio. No es lo que queremos que ocurra normalmente en Nacional, pero es lo que tuvimos que enfrentar y en eso estamos, tratando de hacer lo mejor para enfrentar lo que se viene, que es competir por la Liga que tanto queremos, ir por esa 16, ese es el anhelo de todos desde hace unos años”.

¿Cuál es el perfil del técnico que quieren?

“Lo primero es partir de la base que un proyecto de fútbol está en gran parte sustentado sobre un cuerpo técnico exitoso. Es una decisión de mucha responsabilidad, en la cual queremos y necesitamos acertar y para eso debemos hacer un proceso adecuado, con cabeza fría. Que nos sintamos tranquilos con la decisión por encima de los tiempos y de la precipitación. Afortunadamente tenemos en el club un grupo de personas con un nivel de profesionalismo muy alto. Al profe Hernán Darío Herrera, en este momento, lo acompañan en el día a día personas y profesionales de alto nivel como Carlos Piscis Restrepo y Francisco Maturana. A partir de ahí estamos haciendo un proceso ordenado y en su debido momento comunicaremos la determinación. Queremos construir una etapa sólida y para eso necesitamos un cuerpo técnico sólido”.

Así como a Alejandro se le dio la oportunidad, ¿esa posibilidad también la tiene Herrera o definitivamente él no va a ocupar este cargo?

“Hay dos hechos reales y es que estamos en un proceso de identificar cuál es el mejor cuerpo técnico para Atlético Nacional. En el club, bajo mi liderazgo, hay una premisa fundamental: que las conversaciones sean claras y transparentes. El profe Hernán Darío sabe cuál es el punto de partida, que es el que acabo de explicar aquí abiertamente y él conoce. A partir de ahí, el fútbol es caprichoso y tiene sus propias formas y habla por sí solo. ¿Cuántos jugadores han tenido una oportunidad mínima y han hecho de eso una carrera exitosa? En este proceso que estamos el profe está liderando al equipo por buen camino, acaba de ganar un clásico de una manera contundente, con el equipo compitiendo bien, transmitiendo muy buenas sensaciones y seguro que va a tener más oportunidades por delante. Hernán Darío tiene una ventaja, está dirigiendo en este momento el equipo profesional”.

¿Cuál es el mea culpa que hacen ustedes como directivos, que se la jugaron con un entrenador sin experiencia y no reforzaron plazas como la del arquero que se necesitaba?

“La diferencia entre el diagnóstico que puedas hacer tú o podamos hacer nosotros que tenemos que tomar la decisión es la cantidad de variables que debemos sopesar. Acertar o coincidir en el diagnóstico, incluso, puede ser muy posible. Es decir, cuando nosotros apostamos por un cuerpo técnico de la casa, por un entrenador que no tiene experiencia en el fútbol profesional, hay unas cosas que buscamos, hay unas cosas en las cuales arriesgamos. De lo que ha pasado con Alejandro no hubo nada de lo que yo sabía que él nos podía dar. Sabíamos que era un entrenador que tenía una metodología e idea de juego claras, que sabía entrenar y transmitir. A partir los años que llevo en el fútbol, soy consciente de que eso es muy difícil de conseguir en los entrenadores, incluso entre quienes hoy en día tienen una gran vigencia. Sabíamos que corríamos riesgos en la experiencia que tenía para dirigir en el fútbol profesional y en un entorno muy exigente para afrontar el día a día. Esos riesgos los tratamos de minimizar a partir de construir equipos de trabajo que acompañaran. Esa toma de decisión sin nunca comprometer, lo que tiene que ser una premisa sana y clara del fútbol y es que las decisiones tienen que estar concentradas al 100% en el entrenador. En el momento en el que eso se comienza a negociar, pues se pone en duda y se debilita el proyecto”.

¿Acertaron con las contrataciones?

“En la elección tanto del portero como con delanteros y otras áreas nosotros tenemos una serie de variables sobre las cuales debemos ponderar. Nosotros identificamos que el equipo tenía una falencia importante a la hora de recuperar balones. En el mediocampo encontramos en Álex Mejía y en John Duque, dos jugadores que, sabíamos, nos iban a dar mucho. Los trajimos para el reto internacional y ambos se lesionaron a la hora de competir. Son hechos ajenos a nuestra voluntad. Sabíamos que a nivel de laterales también había una oportunidad, apostamos por el posiblemente mejor lateral izquierdo de Colombia (Álvaro Angulo). Lo ha comprobado también y llegó lesionado al momento importante de la temporada. Necesitábamos velocidad y equilibrio arriba con Daniel Mantilla y un referente (Gio Moreno). Entendimos que Mier es un portero con una proyección muy alta y creo que veremos un portero exitoso en Atlético Nacional.

Sabíamos que Aldair tenía un rendimiento alto anteriormente, pero estaba condicionado por la situación que todos conocemos (enfrentamiento con los hinchas), pues consideramos que podíamos continuar. Ese es el riesgo, pues al final se materializó en un momento clave de la temporada y obviamente que nos duele, pero estamos unidos para sacar adelante el siguiente gran reto que tenemos, que es buscar la Liga”