Una hazaña alimentada con promesas

“Era una fiesta grandiosa que merecíamos vivir en Medellín, pero nos mandaron para Bogotá. Yo le dije al Señor Caído: ‘si me das esta Copa te prometo que cuando regrese me voy a pie hasta Girardota’. Días después de la hazaña salí de la casa con mi esposo ( Luis Guillermo Correa ) a las 5:00 de la mañana y a las 3:00 de la tarde llegamos a la iglesia de ese municipio. Cansada, pero con la satisfacción del deber cumplido, evoqué el viaje a la capital de la República...

Recuerdo que iba con mis dos hijos mayores, Juan Guillermo y Sol Consuelo, pues al menor, Luis Felipe, que tenía 6 años, el papá no lo dejó ir. Nos fuimos por carretera en la camioneta de un amigo, la gente estaba feliz, era una caravana larguísima, con carros pitando, banderas. Una cosa que te quedás asustado.

A las 4:00 de la mañana comenzó la travesía y arribamos a Bogotá a las 2:00 de la tarde. Llegamos directo al estadio porque las filas para entrar no era cualquier cosa. Me metí al baño de las mujeres a bañarme, para quitarme un poco el polvo y el cansancio. Cuando salí me cogió un dolor de cabeza que ni veía, se me bajó la presión. Con todo y eso nos subimos a las tribunas del tercer piso, en occidental, a esperar la hora del partido, en una antesala jamás vista, con el sufrimiento de tener que remontar el 2-0 de Montevideo que, por fortuna, llegó. Pero quedaba el temor por los penaltis.

-Dios mío, no vamos a ser capaces, esto es la muerte. A las promesas que le había hecho al Señor de Girardota le sumé una a María Auxilidora de Sabaneta, otra al Señor de la Misericordia en Manrique, al Espíritu Santo en Prado Centro y gracias a Dios todas las cumplí.

Antes de finalizar los 90 minutos me volví a sentir mal y yo pensaba: ‘no ve vayan a quitar esta dicha’, uno viendo ese escenario verde y blanco, esa gritería... De repente sentí que me iba a morir y vi el estadio oscuro. Se me fue el mundo y me desplomé. Me cuentan que los paramédicos me bajaron en una camilla con una soga y me llevaron al camerino de Nacional por petición de mi hijo.

El médico me conocía, porque yo era la que hacía los altares en los que los jugadores rezaban antes de los partidos, algo que infortunadamente la Dimayor quitó. Allá también habíamos guardado la bandera gigante con la que dieron la vuelta olímpica.

Cuando fui volviendo del desmayo, sudando y temblorosa, pregunté: ¡Dios mío, perdimos, ¿cierto? Me dijeron que todavía no habían empezado a cobrar los penaltis y me agarró un ataque de nervios y llanto que no podía controlar. La gente que me estaba prestando apoyo médico me pedía tranquilidad. Les dije que me iba a manejar bien con tal de que dejaran ver los cobros, y accedieron.