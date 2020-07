Volvió de Europa para triunfar

Pese a las dificultades económicas que atraviesa Atlético Nacional en esta pandemia, decidió mantener la base del equipo del que solo salieron Alberto Costa y Daniel Muñoz.

Para este regreso, el técnico Juan Carlos Osorio insistió en la repatriación de Ewil Murillo, un juvenil que se encontraba en el Estoril de Portugal y que así se convierte en la única incorporación para la reanudación del torneo, ¿quién es este joven de 20 años? EL COLOMBIANO dialogó con él.

Cuando se enteró que Nacional lo quería de vuelta al club, ¿qué pensó?

“Fue una alegría enorme, significaba volver pero al equipo profesional, una oportunidad de mostrarme y si trabajo con disciplina estoy seguro que se darán las cosas”.

El técnico Osorio tiene un muy buen concepto suyo, ¿qué le ha dicho?

“Que continúe trabajando, que esté tranquilo, es el comienzo de mi carrera, y que me prepare de la mejor manera para que las cosas salgan”.

¿Hasta dónde quiere llegar en esta nueva etapa con el equipo verde?

“Consolidarme como profesional, después hacer historia, conseguir muchos títulos, pero eso se construye con trabajo y responsabilidad”.

Hablemos un poco de sus inicios en el fútbol...

“Soy del Zarzal (Valle) pero me crié en Urabá a donde llegué cuando tenía 2 años, allí estuve hasta los 12. Luego me fui para Bogotá a buscar la oportunidad de estar en un club grande y paralelamente me presenté a unas pruebas en la Academia Nike, en las que se presentaron 2.000 jugadores y tuve la bendición de ser uno de los dos elegidos para ir a Inglaterra a visitar algunos clubes. Cuando regresé me contaron que tenía la oportunidad de probarme en Nacional y en 2017 llegué al equipo”.

¿Quién le inculcó el fútbol?

“En la casa siempre mi papá veía muchos partidos y yo lo jugaba desde niño. Incluso, me iba a verlo jugar sus partidos con amigos y de ahí me nació ese amor”.

¿Su padre fue futbolista también?

“No. Pero fue una persona trabajadora y humilde, que me enseñó muchas cosas. Él jugaba con sus compañeros de trabajo y me llevaba a verlo, se llama Luis Hernando Murillo”.

¿Creció también con su mamá?

“Sí y con mis hermanos, somos tres hijos, yo el mayor”.

¿Cómo llega a Portugal?

“El año pasado me manifestaron que tenía una posibilidad de irme a jugar a otro país y decidí ir para ganar experiencia. Viajé con otro compañero, vivíamos juntos lo que nos facilitó la experiencia porque no es lo mismo así, compartiendo con alguien que estar solo”.

¿Qué extrañaba?

“La familia, los compañeros y la ciudad. Estaba acostumbrado a otras cosas y todo era muy diferente allá, la comida y el idioma también, pero crecí mucho como persona y jugador, una experiencia única”.

Después de ver tanto fútbol, ¿qué jugador admira?

“Siempre me gustó la forma de jugar del volante de la Selección Carlos Sánchez, además porque yo actúo en esa posición. Y ahora el que más me gusta es el portugués Bruno Fernandes del Manchester United”.

¿Qué hace en sus tiempos libres, qué le gusta?

“Estar en casa, ver películas, leer bastante, compartir con mis amigos. Soy un poco tímido, muy tranquilo”.

¿En la cancha es tímido?

“Para nada, eso es otra cosa, ahí se olvida todo”.

¿Le gusta la música?

“La salsa y sobre todo esa canción que se llama Cómo Te Hago Entender”.

Es una canción muy romántica, ¿está enamorado?

“Por ahora solo enamorado y enfocado en el fútbol”.

¿Ha tenido algún momento difícil?

“Irme tan niño de mi casa, pero lo hacía por seguir un sueño, el de ser futbolista”.

¿Quién le dio el mejor consejo?

“Mi papá, me dijo que me mantenga trabajando con humildad y que así llegue lejos nunca olvide eso”.