El colombiano Christian González ha vivido en las últimas horas el sueño de su vida. Además de su presentación en el draft de la NFL, el jugador estuvo en la fiesta que su equipo, los New England Patriots en el Gillette Stadium.

“Soy colombiano y me siento feliz de estar acá, quiero que los niños que me vean sueñen con llegar a un deporte que aunque no se juega en Colombia, pues acá estoy yo para demostrar que si uno quiere y lucha lo puede conseguir”, aseguró en el evento en el que lució una chaqueta con fondo de los colores de la bandera de Colombia, un guiño a sus raíces.

González es el cuarto nacional en la NFL, antes lo hicieron Jairo Peñaranda (barranquillero), Fuad Reveiz (bogotano) y Fernando Velasco, quien al igual que Christian, era hijo de inmigrantes colombianos.