A Egan le llegó el parcero

Otro corredor colombiano engrosará las filas del Team Ineos, la escuadra más poderosa del ciclismo mundial: Brandon Smith Rivera, quien ayer fue confirmado como nuevo fichaje, por dos temporadas. Allí acompañará a su gran amigo Egan Bernal, vigente campeón del Tour de Francia, y a sus compatriotas Iván Sosa y Sebastián Henao. Y claro, uno de los soldados de Chris Froome.

Rivera, de 23 años, recordó recientemente que en Bernal, con quien se formó en el ciclismo de montaña desde que tenían 10 de edad, halló un bastión para no caer en sus momentos más complicados cuando actuó en el pedalismo de Europa.

“Jamás me dejó solo, en él siempre sentí una voz de aliento, motivación, esperanza... Me expresaba que tuviera paciencia y confiara en mis condiciones”.

Y lo decía en referencia a su tránsito, entre 2016 y 2018, en el equipo amateur francés U.C. Mónaco, en el que dio su salto a la ruta pero en el que no tuvo el brillo esperado. Sin embargo, el cundinamarqués no bajó los brazos y tras su regreso al país, donde el GW Shimano lo recibió con las manos abiertas, empezó a cautivar con su talento, calidad y experiencia, llamando la atención de importantes escuadras, siendo la británica de Egan y Froome la que no dudó en hacerse con sus servicios.

Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nankín 2014, Rivera jamás dejó dormir su talento. “Brandon es versátil y puede convertirse en un piloto de apoyo realmente bueno para el equipo. Es un contrarrelojista fuerte, puede escalar bien y también es rápido cuando corre desde un grupo pequeño. Estaba compitiendo en Europa hace dos años, pero no contó con la mejor experiencia ya que tuvo una lesión en la rodilla, pero en Colombia logró una muy buena temporada, intensificó mucho y creo que está listo para el World Tour”, contó en la página del Ineos uno de sus entrenadores, el español Xabier Artetxe.

Rivera, quien este año causó sensación al convertirse en campeón panamericano de contrarreloj en México y ganador de una etapa en Vuelta a Colombia, no se cambia por nadie.

“Me siento muy feliz y afortunado de unirme a este equipo, es una oportunidad de oro que espero aprovechar. El Ineos es el lugar perfecto para desarrollarse como profesional, tiene un excelente personal, entrenadores y patrocinadores. Es un sueño hecho realidad estar al lado de los mejores ciclistas del mundo”, comentó el zipaquireño, que tiene claras sus pretensiones.

“Estoy listo para ayudar a mis compañeros cuando lo necesiten, pero también preparado para aprovechar cualquier oportunidad. Mis objetivos son claros: aprender todo lo que pueda”.

En charla con los voceros del GW, también afirmó que el paso por esta escuadra fue vital para creer en sus condiciones. “En principio llegué al equipo a colaborar, pero a medida que fueron pasando las carreras no esperaba que llegara a liderar el grupo y ser protagonista. Seguí respondiendo y gracias a Dios todo salió bien, el GW Shimano me devolvió la confianza” .