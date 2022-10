Gómez, de 23 años y quien esta temporada también se impuso en una fracción en la Clásica de Girardot, mostró su alegría al triunfar ante referentes de este deporte en el país. “Se venía buscando la victoria desde el primer día y este jueves era una buena oportunidad para lograrlo. Le doy gracias a Dios que me dio las fuerzas para rematar bien y vencer”.

“La etapa fue más dura de lo que me dijeron, no la conocía. Se subió demasiado fuerte, pero me supe regular para llegar con fuerzas al final y quedarme con la bonificación y ser líder. Trataré de defender la camiseta y más porque el último campeón fue Didier Merchán (pertenecía al Tierra de Atletas), dijo Mendoza.

La cuarta fracción del giro paisa tendrá un recorrido de 146,5 kilómetros, en terreno ondulado, saliendo en Cisneros y finalizando en Amalfi