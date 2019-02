Ávila, cuarto colombiano que gana etapa en África

Edwin Ávila, nacido hace 29 años en Cali e integrante del equipo Israel Cycling Academy, se convirtió ayer en el cuarto colombiano en ganar una etapa en África, al vencer en la cuarta fracción del Tour de Ruanda.

El primer rutero nacional en hacerlo fue Jhon Fredy García, quien ganó etapa en Marruecos hace 18 años. El tolimense Giovanni Chacón es el más triunfador, con dos, ambas en el Tour de Senegal (2002). Antes de Ávila, el último en conseguir victoria allí había sido el santandereano Félix Cárdenas (2007) en el Giro del Capo en Suráfrica.

Ávila protagonizó una temprana fuga y en los últimos kilómetros se quedó con Samuel Mugisha, Bruno Araujo y Pablo Torres, a quienes logró superar sobre el final.

Este es el séptimo triunfo que se apunta Edwin en su carrera. Había ganado dos fracciones en el Tour de Taiwán (2017 y 2018), una más en el de Azerbaiyán (2017), Sibiu (2017) y en el Campeonato Nacional de ruta en Colombia (2016).

A Ávila, dos veces campeón mundial de pista, parece que le sienta muy bien correr en estos países exóticos por sus victorias en Corea, Taiwán y Azerbaiyán. “Logramos sostener la fuga y al final me sentí bien de piernas y arranqué, ganándole en el sprint a Pablo Torres”, dijo Ávila a la página del certamen ciclístico.

El mejor colombiano es Hernán Aguirre, quien se ubica cuarto en la general a un minuto del líder. El otro cafetero es Rodrigo Contreras (Astana), en el puesto 11 a 8.17.

“En una carrera con tantas etapas pueden ocurrir muchas cosas. Lo importante es que no hay muchas diferencias entre los cuatro primeros, estoy apenas a un minuto y me he sentido bien. Lo daremos todo hasta el final y si salen bien las cosas se puede luchar por el podio y también por tratar de llevar el título a casa”, manifestó Aguirre.

Sobre lo que viene dijo que “son etapas que me caen bien. Iremos día a día, espero sentirme a plenitud el resto de la carrera para intentar descontar el tiempo que me llevan”.

Posiciones ayer: 1. Edwin Ávila, 2:37.32; 2. Pablo Torres, m.t.; 3. Sirak Tesfom, a 3 segundos; 4. Samuel Mugishsa, m.t.; 5. David Lozano, a 5 segundos.

General: 1. Merhawi Kudus, 13:48.19; 2. Rein Taaramae, a 17 segundos; 3. Matteo Badilatti, a 56; 4. Hernán Aguirre, a un minuto; 5. Sirak Tesfom, a 1.24

Hoy, 5a. fracción, 138 kilómetros (Karongi-Musanze).