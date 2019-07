En China, donde se disputa el Tour of Qinghai Lake, el nariñense Róbinson Chalapud (Team Medellín), defendió por tercer día el liderato al arribar octavo, con el mismo tiempo que el vencedor, el rumano Eduard Michael Grosu (Delko), en la sexta jornada, de 136 km entre Chaka y Bird Island.

Previo a la contrarreloj del Tour, la antioqueña Paula Patiño se destacó ayer en la sexta edición de la La Course by Le Tour de France, prueba femenina de 121 kilómetros disputada en la localidad de Pau.

La nacida en La Ceja hace 22 años fue la mejor representante del equipo Movistar al ubicarse 18°, a tan solo 10 segundos de la vencedora, la holandesa Marianne Vos (CCC).

“Estoy contenta con mi primera participación en La Course, con la labor de todas las compañeras y el esfuerzo propio. Aunque parezca que no, sí que notaba cierta responsabilidad sabiendo que era la única latinoamericana en carrera. Las piernas estuvieron duras al principio por el esfuerzo recién del Giro, pero con el paso de las cotas y kilómetros me encontré mejor”, dijo en la web del elenco.