Úrsula Rúa volverá a desafiar su potencia subiendo a El Escobero

Por los destacados resultados que viene obteniendo, muchos pensarían que Úrsula Manuela Palacios Rúa llegó tarde al ciclismo. Ella, por su parte, expresa que incursionó en el momento indicado.

La mujer de tez morena, figura atlética y fina sonrisa, no es pedalista profesional; sin embargo, descresta con su rendimiento y destreza cuando se monta en su caballito de carbono.

Tiene 28 años, tres dedicado a la disciplina de las bielas, y sin imaginarlo viene siendo figura en los eventos deportivos en los que se atreve a competir. Uno de ellos, el Clásico de ciclismo EL COLOMBIANO.

El año pasado, Úrsula debutó en el Reto El Escobero, exigente ascenso de 10.5 kilómetros que abre la etapa rutera de la competición ciclística este domingo.

En su estreno registró 53.04, saliendo vencedora en la categoría damas A, entre los 15 y 35 años de edad. Incluso hizo mejor registro que muchos hombres.

Esa vez, en meta, expresó que en una parte de la imponente subida, en la que hay rampas entre el 13 y el 18 por ciento de desnivel, sintió angustia, y también un fuerte dolor atrapó sus piernas.

“En realidad El Escobero es una cuesta dura, con una inclinación continua que hace que el esfuerzo sea mayor. Por eso goza de tanto respeto en la geografía de Colombia. La fortaleza mental es vital para poder coronarlo”, comentó ayer la deportista, quien a los ocho días de desafiar aquella cima, impresionó de nuevo al triunfar también en las dos fracciones de fondo del Clásico EC, la primera con final en La Ceja y la siguiente en un circuito por la avenida Regional.

Luego estuvo presente en el Giro de Rigo, en Guatapé, en el que fue subcampeona; posteriormente asistió a la Ruta Colombia, parada Valle del Cauca, en la que salió vencedora. Y, por último, participó en la Ruta Medellín, terminando tercera.

“Yo hago ciclismo porque realmente me gusta, además el deporte es salud. No estoy esperando a que un equipo me contrate. Mi tema es disfrutar, compartir con la gente, conocer personas”, cuenta la pedalista, quien trata de entrenar todos los días para mantener su buen estado físico como competitivo.

De hecho, en compañía de corredoras como Patricia Franco, Claudia Cardona y muchas otras, Úrsula estuvo recientemente recorriendo El Escobero pues, como afirma, tiene un nuevo desafío.

“Cada vez que se ascienda esa loma será mucho más difícil porque quien la desafíe siempre va a querer bajar el tiempo que realizó la última vez. A eso es lo que apunto, a superarme. Me encuentro muy motivada, este evento ya no puede faltar en mi calendario”, comenta Palacio, quien se dejó contagiar de la pasión de la bicicleta y que seguirá despertando sus grandes condiciones en el Clásico EC.