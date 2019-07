Nacional sigue exportando: envía cuatro jugadores a Portugal

Cuatro jugadores de las divisiones menores del Atlético Nacional probarán suerte en el fútbol de Portugal. Se trata de Ewil Murillo y Félix Charrupí, quienes estarán con el equipo Estoril Praia, mientras Andrés Guzmán y Cristian Castro harán su pasantía en FC Vizela. Los cuatro ya se encuentran en territorio europeo.

“El interés es que se puedan potenciar en dicha liga para que así en un futuro regresen con más experiencia a la institución. En un principio ese es el objetivo, no obstante podría haber ofertas para llevarse a los futbolistas”, señala el comunicado de la oficina de prensa del club verde,

Ewil Murillo

Nació el 21 de junio del 2000, llegó como volante interior o medio centro a las Divisiones Menores de Nacional luego de probarse con la categoría sub-16, gracias al título obtenido en la Copa Nike, su gran talento le permitieron quedarse en el verde y fue así como de 16 años se instaló en el equipo que en esa época (2016) dirigía el profesor Diego Mazo. Murillo proveniente del Urabá antioqueño, siguió su proceso de formación bajo las directrices de Nicolás Herazo en la sub-17 donde logró el título nacional de Difútbol de esa categoría.

Félix Charrupí

Nació el 13 de mayo del 2001, llegó de 12 años a la institución luego de ser visto en Pony Fútbol con Villavicencio y desde entonces son 7 años de formación como volante interior en todas las categorías del fútbol formativo del equipo logrando varios títulos en la Liga antioqueña defFútbol desde sub-13 hasta sub-17. Su cambio de ritmo, gambeta corta y pases largos lo llevaron a ser parte del plantel profesional y ahora continuará su camino en Portugal.

Andrés Guzmán

Este delantero nació el 11 de marzo de 2001, procedente de Villavicencio, llegó para vestir los colores en la categoría sub-13, su efectividad en el ataque le permitieron de manera consecutiva ser el goleador en la Liga en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

“Se vale soñar, es el esfuerzo de lo que uno hace para poderlos hacer realidad. Yo soñaba estar en una gran institución y llegué a Nacional, ahora se me dio esta oportunidad de estar en Vizela de Portugal, aquí voy a continuar mi proceso de formación”, afirmó Guzmán quien desde el pasado 14 de julio llegó al país europeo.

Cristian Castro

Defensa central nacido en Barranquilla el 25 de enero del 2001, llegó al Nacional en enero del 2018, su juego aéreo, defensivo y ofensivo, intuitivo, atento a anticiparse a la jugada e inteligente para definir situaciones le permiten continuar su proceso en el fútbol europeo. “Estoy muy contento con los profesores que me dieron la oportunidad de ser mejor persona y me enseñaron mucho como jugador, me ayudaron a explotar mis virtudes. Vizela me recibió de la mejor manera, me acogieron muy bien. Es un sueño estar aquí y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”, destacó Cristian Castro luego de unirse al plantel europeo.