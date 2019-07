“Este triunfo no es solo mío sino para todo un país” Egan

El colombiano Egan Bernal, virtual ganador del Tour de Francia, aseguró este sábado que empieza a darse cuenta de lo que ha logrado, pero que necesitará varios días para asimilarlo.

“Aun falta llegar a París. Pero está siendo algo increíble. Todavía no entiendo lo que me está pasando. Ahora estoy algo más tranquilo, pero voy a necesitar varios días pare entender lo que me pasa”, dijo el colombiano en su primera reacción tras superar la meta de Val Thorens, penúltima etapa del Tour.

“Desde la salida estaba pensando que me sentía bien, pero cada kilómetro que pasaba iba pensando que me quedaba uno menos. No me he dado cuenta de que he ganado hasta que en la llegada Geraint (Thomas) me ha dado la mano. Entonces he entendido que había ganado el Tour”, dijo.

El corredor del Ineos, de 22 años, manifestó que es un orgullo ganar dale esta alegría a Colombia, pues “este triunfo no es solo mío sino para todo un país. Es un orgullo ser el primer colombiano en ganar un Tour”, concluyó.

Egan celebrará su título este domingo en el denominado paseo de la victoria, un recorrido de 128 kilómetros entre Rambouillet y París.