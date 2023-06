“Me sentí bien, tenía fuerza, me falta un poco de confianza en mí mismo. Me sentía muy bien, pero me daba miedo apretar más de lo debido y tal vez explotar. Pero me voy con buenas sensaciones”, comentó Egan al final de la fracción.

Dejando salir una sonrisa, continuó. “Voy día a día, todo esto comienza a ser nuevo para mí, verme adelante, no lo esperaba, pero creo que en general voy bien”.

Este viernes, los pedalistas recorrerán 170,2 kilómetros entre Nantua y el final en alto, con un puerto de tercera categoría, en Crest-Voland.