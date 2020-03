Egan, ¡instructor de lujo!

Aunque el aislamiento implique estar separados físicamente, Egan Bernal se las ingenió para acercarse a sus seguidores y ayer, por primera vez, entrenó con muchos de ellos de forma virtual.

Cerca de 3.500 aficionados de todo el mundo se conectaron a las redes sociales del Ministerio del Deporte para hacer actividad física junto al campeón del Tour de Francia y así combatir el sedentarismo, estrés y reducir los síntomas de ansiedad en medio de la cuarentena que vive el país en la fase de contención del covid-19.

En la casi hora y media que duró el entrenamiento que el pedalista dirigió desde su casa en Bogotá, pudo compartir experiencias con quienes se conectaron, y aunque muchos manifestaron que no tenían bicicleta para hacer la rutina de rodillos, la invitación era a que realizaran cualquier ejercicio y se unieran a la conversación.

En medio de la actividad, Egan ratificó que su principal objetivo esta temporada, de reanudarse pronto, es defender su título del Tour de Francia, dejando prever que sí será uno de los líderes del Team Ineos para la ronda gala.

“Este año estoy enfocado solo en el Tour y los Olímpicos, pero bueno, ahorita con esta situación no sabemos qué vaya a pasar. Igual seguimos entrenando y estamos concentrados al 100% para estos dos objetivos”, comentó el corredor de 23 años mientras daba instrucciones en la sesión, que incluyó trabajos de fuerza, velocidad y cadencia.

También respondió varias preguntas que los seguidores hacían durante la transmisión, como quién es el ciclista colombiano que más admira. “Es muy dura la elección”, afirmó, pero aseguró que las hazañas de Nairo Quintana lo motivaron en el deporte.

“No puedo escoger un favorito, es muy difícil (risas) pero Nairo en su momento me motivó muchísimo y creo que es una persona que Colombia estima demasiado”.

Así mismo, del pelotón internacional escogió, sin titubeo, al español Alberto Contador, quien se retiró en 2017.

“De niño admiraba a Contador, me gustaba como atacaba. No alcancé a competir con él, cuando pasé a la ruta ya se había retirado entonces no pude hacerlo. Hubiese sido increíble”, comentó.

Tras el entrenamiento, el ciclista, junto al ministro Ernesto Lucena, quien hizo parte de la actividad desde su hogar, se comprometió a liderar campañas de ayuda dirigidas a apoyar a la niñez que se puede ver vulnerada en esta emergencia.

“Muchos tenemos todas las comodidades en casa pero no nos podemos olvidar de que hay personas, niños que, aunque están en sus hogares, no tienen qué comer. Este es el momento de ser solidarios y decir: ‘oiga yo también puedo colaborar’, todos somos Colombia y si de alguna forma puedo ayudar yo estoy aquí para lo que necesiten”.