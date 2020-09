En una charla con ESPN, el ciclista colombiano Egan Bernal habló sobre una posible alianza colombiana para evitar que los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar brillen en la ronda francesa, ya que Nairo Quintana lo planteó en rueda de prensa.

Sin embargo, Egan recordó que en el pasado Nairo no le ayudó a tirar cuando se habían escapado juntos. “Qué raro que hable de alianzas cuando muchas veces he atacado yo y me he ido con él,...