Egan llegó más fuerte a Cataluña

JÁRLINSON PANTANO

Ciclista colombiano del Trek

En la primera etapa de la Vuelta a Cataluña sorprendió el retiro de Járlinson. “No está al 100% y no tiene fuerzas para las subidas. Es lamentable que Pantano se haya detenido. Se sentía completamente vacío y no estamos seguros de por qué, no había señales de su malestar en la mañana”, escribió en Twitter, Kim Andersen, director deportivo del Trek.