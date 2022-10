“Es un lujo volver a correr el Clásico, una carrera de prestigio, de carácter internacional, pues muchos colegas del extranjero venían y competían. Desde el 2000 no me inscribía, pues me dediqué a entrenar a mi hija Claudia, quien llegó a ganar dos veces el certamen”, indica Jairo, que en su juventud participó en dos vueltas a Antioquia.

Ortiz, quien hace tres años laboraba manejando una camioneta escolar y en la actualidad se solventa gracias a dos arriendos, confiesa que al darse cuenta que el Clásico EC volvía a las calles, no lo pensó dos veces para unirse al pelotón. “Hace mucho tiempo dejé de competir, pero nunca la bicicleta, pues el ciclismo es vida. Para los corredores recreativos el Clásico es como unos Juegos Olímpicos, y volver a participar en este evento me llena de alegría y me hace recordar gratos momentos”, comentó el hombre que no recuerda si fue en 1998 o 1999 cuando fue subcampeón del Clásico.

“Me interesé en participar de nuevo porque es bonito compartir con amigos, también por su buena organización y la seguridad que se brinda para rodar”