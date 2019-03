En el equipo Avinal-GW lograron abrir sus alas

Llenos de motivación

“Llevo poco en Antioquia y la verdad estoy impresionada del lugar y de la calidad de personas. El equipo me hizo una grata bienvenida y me siento muy contenta y motivada al entrenar en tierra de campeones. Este es un nuevo desafío para mí y significa que tendré el desarrollo deportivo que estaba buscando. Aquí hay un buen pedalismo, el mejor de América, y sé que me servirá para potenciar mi nivel y para adquirir más aprendizajes”, dijo Aranza Villalón.

Contribuir a que los pedalistas cristalicen sus sueños va en el ADN de Gabriel Jaime.

“Este deporte hace parte de mi vida, lo disfruto mucho, de ahí parte mi paciencia, pasión y amor para continuar descubriendo nuevo talentos, para ayudarlos a que abran sus alas y puedan volar”, concluye el orientador, quien esta semana, en la Vuelta al Valle, espera que sus dirigidos continúen su camino triunfal.