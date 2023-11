“La primera cicla que tuve era de hierro. Yo misma la lijé y la mandé a pintar de rosado, hasta le puse mi nombre. A pesar de la dureza, jamás le cogí pereza a pedalear. Es más, me acerqué al velódromo Martín Cochise Rodríguez y allí el entrenador Benjamín Laverde me dijo que tenía talento para este deporte”.

“Es maravilloso volver a ganar el Tour tras tanto tiempo. Me da confianza para lograr más cosas, más allá de que el nivel en Colombia haya crecido tanto. En realidad es algo grande que cualquier pedalista de nuestro país quisiera lograr”, indicó Estefanía, que viene siendo protagonista en las carreras que se realizan en territorio nacional y otras en el exterior. En 2022 participó en el Giro de Italia Femenino y en la presente temporada estuvo en competencias en España, Francia y Bélgica.

“Me siento feliz de poder llegar donde me encuentro, de tener metas más grandes y avanzar firme para lograrlas, sobre todo después de pasar por momentos tan difíciles. Me encanta que las personas que han pasado por desplazamientos o situaciones complicadas me vean como ejemplo a seguir”, sostuvo la bicampeona del Tour, quien se alista para competir en el torneo de pista de los Juegos Nacionales, entre el 18 y 20 de noviembre en Cali.

“He vivido momentos complejos, pero siento que la vida se trata de levantarse y seguir”, finalizó Herrera, diamante del ciclismo que vuelve a brillar gracias a su fortaleza física como mental.