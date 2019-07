“Estoy acá hasta el final”: Rigo, tras la crono que lo dejó en el Top 10 del Tour

Rigoberto Urán (EF Education) fue el ciclista colombiano más beneficiado este viernes en el Tour de Francia tras la contrarreloj individual de 27.2 kilómetros en la ciudad de Pau.

Por 28 centésimas de segundo, el nacido en Urrao hace 32 años, se privó de terminar en la tercera posición de la fracción, puesto que ocupó el belga Thomas de Gendt (Lotto) al registrar 35.36 minutos. Ambos quedaron a 36 segundos del vencedor y líder de la competencia, el local Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

No es la primera vez que Urán sorprende en esta especialidad. En 2014 se impuso en el esfuerzo individual de 41.9 kilómetros en Barolo, durante la etapa 12 del Giro de Italia; mientras que en 2015, en el Oriente antioqueño, fue campeón nacional.

“Como le he dicho al equipo, yo estoy acá hasta el final. Vamos etapa por etapa. Hay buenas sensaciones, quedan etapas duritas. No, duritas no, durísimas”, dijo Urán, quien ahora es octavo en la general, desbancando de esa posición a su compatriota Nairo Quintana (Movistar), que es noveno. Ambos pierden con Alaphilippe 3.54 y 3.55 minutos, respectivamente.

Quintana se mostró tranquilo: “La condición fue buena. Esperemos que cuando llegue la montaña sigan las buenas sensaciones y podamos hacer una grata actuación.

El mejor representante nacional sigue siendo Egan Bernal (Ineos), que de la tercera casilla bajó a la quinta. Está a 2.52 del francés.

Los colombianos, aún en la pelea, esperan la remontada en las jornadas de alta montaña que se vienen en el Tour, la primera de ellas este sábado, con el final en alto en el Tourmalet.