Gaviria gana la segunda etapa de la Vuelta a San Juan y es líder

El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) superó en el embalaje final a Nicolás Naranjo, Marco Benfatto, Piet Allegaet y Peter Sagan, para ganar la segunda etapa de la Vuelta a San Juan y alcanzar el liderato.

El recorrido fue de 168.7 kilómetros con inicio y final en la municipalidad de Pocito.

De esa manera y por tercer año consecutivo, Gaviria cruzó la línea como el ganador de esta etapa. Había sido noveno en el primer día.

Con esta victoria, el antioqueño llegó a 41 triunfos como profesional.

“El sentimiento es extraordinario, por todos mis compañeros de equipo, es una carrera muy importante y estamos intentando hacer lo mejor, la victoria es muy buena para la motivación de lo que se viene y por iniciar de esta manera la temporada”, dijo Gaviria al final de la etapa.

Agregó que la idea es aprovechar estas etapas planas: “La montaña inicia en dos o tres días y no sabemos qué pasara, pero seguramente no me quedaré con la camiseta de líder hasta el final, entonces por eso disfruto portarla ahora”, concluyó.

Este martes, la tercera fracción ofrecerá una contrarreloj individual de 15 km.